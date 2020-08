Regionali 2020, Ilaria Boggi candidata per la Lega alle elezioni regionali nella Circoscrizione di Pisa

Da candidata della Lega alle elezioni regionali per la Provincia di Pisa, e da persona che di conseguenza sta girando con intensità il territorio della Val di Cecina, ne sta conoscendo le immense belllezze e potenzialità e ne sta raccogliendo le domande di cambiamento, desidero intervenire sulle recenti dichiarazioni di Eugenio Giani a proposito dell’ospedale di Volterra.

Pare, infatti, che il candidato Presidente del centro-sinistra abbia detto sì alla rianimazione ad uso anche ospedaliero all’interno di Auxilium, riferendosi a due posti letto.

Accolgo positivamente e con serietà (e lo dico in maniera non ironica) quella che comunque è una promessa elettorale di Giani, e che rappresenta una novità dopo tanti anni di disattenzione verso questo territorio.

Ma al tempo stesso segnalo che le 3 terapie che spettano da Decreto Legge 34 2020 sono un atto dovuto e da tempo la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e numerose associazioni volterrane e della Val di Cecina lo chiedevano.

Tra l’altro in alcuni casi proponendo un intervento finanziario per acquistare i macchinari. E tutte queste richieste sono state fino ad ora disattese.

Fino al 21 Settembre il Presidente della Regione è Enrico Rossi e sua è stata la risposta ufficiale della Regione alla richiesta di terapie intensive nel territorio. Una risposta con la quale si sono negate queste terapie, e recentissima, perché datata 4 Agosto 2020.

Di fatto l'unica proposta concreta è un documento tecnico disposto da Auxilium Vitae e a cui deve essere data risposta altrettanto concreta e documentale da parte degli organi preposti.

Da parte mia sono disponibile ad approfondire la questione e a cercare di dare risposte coerenti e concrete, e non elettoralistiche, a un bisogno dei cittadini di Volterra.

Che non è solo quello di avere strutture mediche all’avanguardia ma anche, più in generale, di non sentirsi i figli di un Dio minore della provincia di Pisa

