Regionali 2020, PD Chianti: "Soddisfatti delle candidature di Bezzini e Pescini"

Mercoledì scorso si è tenuto l'incontro con i Sindaci dell'ambito Turistico Chianti, al quale hanno partecipato David Baroncelli, Paolo Sottani, Roberto Ciappi, Marcello Bonechi, Pierpaolo Mugnaini e Fabrizio Nepi.

Al centro dell'incontro, tematiche e questioni legate allo sviluppo di un territorio che coinvolge due città: Siena e Firenze. Un'occasione per fare il punto della situazione di quanto è stato fatto finora e, soprattutto, di quanto ancora c'è da fare.

In questi termini era inevitabile una riflessione sulle prossime elezioni regionali, fondamentali per le scelte e le sfide future che il Chianti si troverà ad affrontare. Fra tutti, la candidatura del territorio Chiantigiano a patrimonio Unesco, la valorizzazione del distretto rurale che mira allo sviluppo di progetti economici e territoriali, nonché il riconoscimento in ambito turistico-agricolo.

Per questo David Baroncelli, Paolo Sottani, Roberto Ciappi, Marcello Bonechi, Pierpaolo Mugnaini e Fabrizio Nepi, plaudono alla candidatura di Simone Bezzini su Siena e di Massimiliano Pescini su Firenze. Due politici di esperienza, ma soprattutto due rappresentanti del territorio.

“Siamo felici delle candidature di Bezzini e Pescini entrambi capolista nelle loro circoscrizioni – commentano -. Sapere di poter contare sulla loro professionalità, esperienza e impegno, è fondamentale per un territorio vasto come quello del Chianti per il quale, in questi anni, entrambi hanno dato uno straordinario contributo. Sono stati due punti di riferimento importanti e siamo sicuri che continueranno ad esserlo"

Fonte: Ufficio Stampa