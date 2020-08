Settembre Quarratino, le procedure di sicurezza anti-contagio

Venerdì 28 agosto inizierà il Settembre Quarratino; affinché la festa si svolga sempre in piena sicurezza sono stati messi a punto precisi protocolli da seguire.

Innanzitutto, come già previsto per i due concerti a Villa La Magia di Bobo Rondelli (il 28 agosto – sold outo) e di Dente (il 12 settembre), anche i concerti che si svolgeranno in piazza Risorgimento – tutti ad ingresso gratuito - saranno su prenotazione fino ad un massimo di 200 posti. La piazza sarà infatti allestita con 200 postazioni a sedere, opportunamente distanziate, per accogliere gli spettatori dei concerti in programma sul palco centrale. Per prenotare è possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai numeri della Biblioteca (0573 774500) e dell’Ufficio del Sindaco (0573 771217 - 0573 771266).

Al varco di ingresso dell’area dei concerti sarà presente il personale della Vab che controllerà che tutti indossino correttamente la mascherina, mantengano la distanza di sicurezza e si igienizzino le mani.

Saranno effettuati controlli anche fuori dal perimetro dei concerti, dove sarà presente la Polizia Municipale che controllerà il corretto svolgimento delle serate.

Per quanto riguarda il Luna Park, che si svolgerà dal 27 agosto al 7 settembre nelle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer) sono previsti due soli accessi per ciascuna piazza (Berlinguer e Moro), uno in ingresso ed uno in uscita, tutti presidiati con apposito personale, che monitorerà il corretto rispetto delle disposizioni anti-covid. All’interno di piazza Aldo Moro, dove ci sono le giostre per i ragazzi più grandi, ci sarà inoltre altro personale a controllare che vengano seguite tutte le normative di prevenzione contro il coronavirus. Sarà presente anche la Polizia Municipale. Si ricorda inoltre che, come da disposizioni nazionali, tutti gli avventori del centro cittadino e dunque quelli del luna park, dalle 18 in poi dovranno indossare la mascherina, anche negli spazi aperti.

E’ prevista la prenotazione anche per l’inaugurazione del restauro e della collocazione nel giardino della Villa Medicea La Magia delle tre sculture “Tritoni” di Paolo Monaccorti, prevista per domenica 6 settembre alle ore 18.00. I numeri da chiamare per prenotarsi sono sempre quelli della Biblioteca (0573 774500) e dell’Ufficio del Sindaco (0573 771217 0573 771266), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa