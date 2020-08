Tesserini venatori, iniziata la consegna a San Miniato: "La app non è obbligatoria"

Dal 17 agosto sono in consegna, al comando di Polizia Municipale di San Miniato, i tesserini venatori rilasciati dalla Regione Toscana e consegnati ai Comuni da una società esterna. "Appena li abbiamo avuti a disposizione, abbiamo iniziato la consegna - spiegano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore all'attività venatoria Elisa Montanelli -. Al momento sono stati consegnati 154 tesserini a fronte dei 630 previsti sul nostro territorio. Come alternativa all'attesa, e per andare incontro a coloro che volessero usufruire della pre-apertura del calendario venatorio, prevista per il 2 settembre, ad inizio agosto avevamo segnalato la possibilità di ottenere il tesserino utilizzando la app della Regione Toscana, TosCaccia, uno strumento che, come abbiamo già detto, non è obbligatorio ma a disposizione gratuitamente, che evita di recarsi al comando di Polizia Municipale e consente agli uffici comunali di sveltire i tempi di consegna". Gli amministratori fanno chiarezza sulle modalità di consegna dei tesserini, replicando alle accuse di Federcaccia. "Le associazioni venatorie non possono consegnare i tesserini, secondo quanto indicato dalla Regione, ma possono farlo solo i Comuni, tramite appunto la Polizia Municipale. In un'ottica di collaborazione, abbiamo concordato con le associazioni venatorie di avvalersi di una delega, per conto dei cacciatori, con la quale poter ritirare la documentazione, per poi consegnarla alla Polizia Municipale che rilascerà il tesserino da consegnare al cacciatore - spiegano ancora gli amministratori -. In questo modo siamo riusciti a coinvolgere le associazioni evitando che si creino file o assembramenti e aiutandoci a sveltire i tempi di consegna".

Il ritiro del tesserino al comando di Polizia Municipale potrà essere effettuato nella sede di San Miniato nelle mattine dal lunedì al sabato e, per questa settimana, anche di pomeriggio nei giorni mercoledì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30, ma sempre e solo su appuntamento nel rispetto delle norme anti-Covid attualmente in vigore, chiamando il numero 0571 406406. Le aperture pomeridiane sono destinate, preferibilmente, a coloro che desiderano usufruire della pre-apertura del calendario venatorio (2 settembre). Si ricorda che domani (25 agosto) in occasione della festività di San Genesio, Patrono di San Miniato, il comando di Polizia Municipale sarà comunque aperto per la consegna dei tesserini, solo su appuntamento.

"I cacciatori hanno quindi tre modalità per ritirare il tesserino: rivolgersi al comando di Polizia Municipale (su appuntamento), delegando le associazioni venatorie alla presentazione della documentazione e al successivo ritiro, oppure usufruire dell'app TosCaccia - concludono -, in questo modo si dà a tutti la possibilità di averlo a disposizione in tempi brevi, prima dell'apertura della stagione di caccia prevista per il 20 settembre, colmando il ritardo nella consegna che abbiamo subito".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa