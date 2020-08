Torna lo Sportello del cittadino della Lega a Gambassi Terme

Domani 25 agosto a Gambassi Terme(FI), dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Giuseppe Di Vittorio-area mercato, torna lo Sportello del cittadino, iniziativa ideata alcuni anni fa da Marco Cordone, attualmente Consigliere Nazionale ANCI per la Lega, ai fini di creare un rapporto diretto con la gente, sui problemi del territorio. Tra i presenti ci sarà il Consigliere e Capogruppo in Consiglio comunale del Centrodestra a trazione Lega, Marco Manuelli.-

Fonte: Gruppo Consiliare Lega Salvini Gambassi Terme