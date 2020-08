Colpo al mare, vittoria al Superenalotto da 59mila euro

Fine settimana da ricordare per un giocatore del SuperEnalotto di Cecina, in provincia di Livorno. Nel concorso di sabato 22 agosto è qui che è stato centrato un "5" da 59.235,02; più in dettaglio, la giocata vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata in una tabaccheria di via Matteotti. La caccia al Jackpot riprenderà invece domani, quando verranno messi in palio 29,8 milioni. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Fonte: Ufficio stampa