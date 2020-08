Borsa di studio sportiva grazie al Club Scherma Cambiano

Lo sport, come tanti altri settori, ha subito, con l'avvento della pandemia da Covid-19, un duro colpo a causa dello stop forzato. Tutti i principali eventi sono stati rinvianti o cancellati e con essi anche tutti gli allenamenti ed i momenti di condivisione e di confronto fra gli atleti di qualsiasi disciplina. La scherma è, ovviamente, uno fra questi.

Adesso, però, occorre ripartire, con attenzione e grandi capacità di gestione sia in campo atletico che in quello legato alle misure di sicurezza da adottare.

La scherma è uno sport che per sua natura favorisce lo sviluppo dell’intelligenza e delle capacità di strategia, ovvero il saper scegliere la tattica giusta per affrontare la situazione. Il buon schermidore necessita di intuito, astuzia e riflessi pronti per poter agevolmente contrastare l’attacco dell’avversario con successo. Acquisire riflessi rapidi è uno dei benefici maggiori. Inoltre la scherma insegna un profondo rispetto dell’avversario e l’atleta imparerà presto che la sconfitta fa parte di un necessario percorso formativo: il rispetto delle regole e la disciplina. L’atleta che pratica la scherma impara a prendere decisioni complesse e ad analizzare i problemi da risolvere con rapidità. Molti educatori stanno scoprendo, col tempo, che la scherma aiuta a migliorare le prestazioni matematiche. Lo sviluppo delle capacità motorie sono alla base della preparazione di un buon schermidore.

Di fondamentale importanza la gestione dei conflitti e dei disturbi di attenzione: è ormai provato che la scherma è utile nei bambini con disturbi di iperattività e di concentrazione perché è uno sport individuale: lo schermidore è l’unico responsabile del proprio risultato.

La scherma aiuta e favorisce la socializzazione: gli atleti non gareggiano solo individualmente ma partecipano anche a tornei a squadre, creando così un rapporto di responsabilità e fiducia l’uno nei confronti dell’altro con l’unico e condiviso scopo di ottenere “insieme” il miglior risultato possibile.

Per tutto questo occorre ripartire.

Nasce, perciò, in questo particolare momento la necessità di porre la massima attenzione alla sicurezza ed alla conservazione della salute di atleti e maestri; quale sport meglio della scherma può avviarsi con i maggiori vantaggi? Ogni atleta possiede una "maschera" ed una divisa assolutamente certificate e sicure, atte a garantire la massima sicurezza in ogni assalto, dove peraltro una delle regole prevalenti è il mantenimento della "distanza" al fine di portare sempre e comunque a buon fine la stoccata vincente. Tutto ciò vede, proprio in questo particolare momento storico, una grande coerenza con le necessità impellenti di protezione sanitaria da un avversario invisibile e molto ostinato.

Il Club Scherma Cambiano, proprio nell'ottica di una buona ripartenza che possa offrire ai nuovi atleti una ulteriore possibilità di esperienza, propone ed offre una “BORSA DI STUDIO SPORTIVA”, riservata ai bambini dai 7 ai 9 anni di età che hanno desiderio di avvicinarsi a questa disciplina. Questa borsa di studio consentirà all'atleta di svolgere un intero corso di scherma completamente gratuito nel periodo che va da settembre 2020 a giugno 2021. I posti sono limitati pertanto, coloro che fossero interessati a far provare ai propri ragazzi questa bella disciplina sportiva, dovranno presentare richiesta presso la sede della società e farà fede la data di presentazione della domanda stessa.

Il Club Scherma Cambiano è nato ed ha sempre operato nel massimo rispetto delle necessità di ogni singolo atleta ed ha sempre avuto come obiettivo la formazione sia tecnica ma anche psico-fisica di ogni allievo. Tutto ciò nel massimo rispetto dei regolamenti specifici imposti dalla Federazione Italiana Scherma e da quanto previsto dal codice etico.

Per informazioni visitare il sito www.clubschermacambiano.it e per richiedere dettagli sulla Borsa di Studio sportiva offerta scrivere a info@clubschermacambiano.it, verrete ricontattati per ricevere tutte le indicazioni necessarie.