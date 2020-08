Coronavirus, 38 positivi nell'Asl Centro. 15 tra Empolese Valdelsa e comprensorio

Sono 38 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio

26 casi in provincia di Firenze di cui 13 in zona empolese

Firenze : 6

Bagno a Ripoli: 1

Dicomano: 1

Impruneta: 1

Pontassieve:1

San Casciano Val di Pesa:3

casi in zona empolese

Empoli: 1

Capraia e Limite : 3



Fucecchio: 2

Gambassi Terme: 6

Castelfiorentino: 1

4 casi in provincia di Prato

Montemurlo: 1

Prato: 3

6 casi in provincia di Pistoia

Pistoia: 1

Quarrata: 2



Montecatini Terme: 1

Buggiano: 1

Agliana:1

2 casi in provincia di Pisa

San Miniato: 1



Santa Croce sull'Arno: 1

Dai sindaci

Santa Croce sull'Arno registra un nuovo caso positivo di Covid19. Si tratta di un rientro dalle vacanze, anche se non dall'estero, e si aggiunge agli altri tre casi precedentemente comunicati, spiega il sindaco Giulia Deidda. Il primo cittadino di Gambassi Terme Paolo Campinoti aveva già informato la cittadinanza: "Purtroppo i tamponi che sono stati eseguiti sui 6 membri della famiglia che si trova in isolamento da lunedì scorso sono risultati tutti positivi. Quindi da 2 casi saliamo a un totale di 8 in un colpo solo. Tutti e 6 i nuovi casi risultano asintomatici". Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, afferma: "Sono stato appena informato di tre casi positivi da Coronavirus. Queste persone fanno parte dello stesso nucleo familiare e sono rientrate da una vacanza all'estero. Salgono così a 4 i casi positivi nel nostro Comune. I protocolli sono stati attivati e al momento i nostri concittadini, ai quali auguriamo una pronta guarigione, sono in quarantena".

Fonte: Asl Toscana Centro