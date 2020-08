Coronavirus, Cellai (FI): "Persone con disabilità rischiano ulteriore esclusione"

“L’emergenza Coronavirus, anche in questa fase di convivenza, non deve farci dimenticare le tante emergenze quotidiane. Sto parlando delle persone con disabilità che mai e poi mai devono vedere i loro diritti sospesi o i loro bisogni rimandati” dichiara Jacopo Cellai, candidato di Forza Italia nel collegio di Firenze 1. “Queste persone purtroppo, e le famiglie che tra mille difficoltà si prendono cura di loro, hanno assistito ad una riduzione. L'esclusione è sempre dietro l’angolo purtroppo e potrebbe vanificare il tanto lavoro fatto per loro dalle Istituzioni e dalle associazioni. Non lo diciamo solo noi di Forza Italia, per i riscontri empirici che abbiamo avuto, ma – aggiunge Cellai – lo rimarca una fonte autorevole come il Forum sulla Disabilità che in un suo rapporto scrive: “In Italia, dall'inizio dell'emergenza Covid-19, la situazione di esclusione e di abbandono che le persone con disabilità affrontano quotidianamente si è ulteriormente aggravata, mostrando tutta la sua crudezza e la sua drammaticità”. Una presa di posizione chiara che merita ascolto a tutti i livelli. Pretendo quindi – conclude – che l’attenzione ai loro bisogni rimanga sempre alta, anche adesso. Perché la disabilità non deve portare ad una compressione dei diritti e dei bisogni della persona o peggio una sua esclusione dalla nostra comunità”.

Fonte: Ufficio stampa