Coronavirus, tamponi gratuiti per lavoratori domestici in Alta Val di Cecina

Per prevenire casi positivi al Covid-19 tra i lavoratori domestici, l’Azienda USL Nord Ovest, in collaborazione con l'Asp S. Chiara, i Comuni e la Società della Salute, ha organizzato in Alta Val di Cecina un’attività di prevenzione attraverso tamponi.

A CHI È RIVOLTA:

A tutti i lavoratori domestici (badanti) anche senza permesso di soggiorno o senza regolare contratto di lavoro che svolgono attività lavorativa o che sono in cerca di lavoro in Alta Val di Cecina (Comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina), anche a coloro che non sono rientrati dall’estero.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE DEL TAMPONE:

Chiamare il numero 348.8089528 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 entro il 4 settembre 2020.

Poi si verrà richiamati dalla Asl per il giorno e l’orario del tampone.

PERCHÉ È IMPORTANTE FARE IL TAMPONE:

- Per tutelare la propria salute

- Per tutelare la salute delle persone con cui si entra in relazione ogni giorno sia per lavoro che per motivi personali

- Per lavorare in sicurezza

- Per prevenire la trasmissione del virus.

COSA SUCCEDE SE IL TAMPONE E’ POSITIVO

La Asl mette a disposizione una struttura chiamata “Albergo Sanitario” in cui la persona positiva può rimanere GRATUITAMENTE per tutto il tempo necessario. Vengono offerti ospitalità, cibo e cure, qualora fossero necessarie.

Fonte: Ufficio Stampa