Effetto Venezia, ulteriori modifiche alla viabilità

L’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha emanato una nuova ordinanza che integra le modifiche alla viabilità già stabilite per consentire lo svolgimento di Effetto Venezia.

Per il secondo e ultimo week end di Effetto Venezia (in programma da domani, venerdì 28 agosto, a domenica 30 agosto) l’ordinanza anticipa alle ore 18 i seguenti provvedimenti (che nella precedente ordinanza erano invece previsti dalle ore 20 alle ore due della notte):

- il divieto di transito in piazza della Repubblica, nel tratto di carreggiata

adiacente la parte rialzata, compreso tra il civico 40 e l'intersezione con via Grande (con conseguente percorribilità del tratto compreso tra via Grande e via del Voltone);

- il senso unico di marcia nel tratto di via Garibaldi compreso tra piazza Garibaldi e via Galilei (direzione piazza Garibaldi – via Galilei);

- la direzione obbligatoria a sinistra in scali delle Cantine, eccetto veicoli muniti di contrassegno “zona B” e veicoli diretti al parcheggio “Moderno” (per raggiungere via del Pantalone);

- il divieto di transito nel tratto di via De Larderel compreso tra piazza del Cisternone e piazza della Repubblica (corsia con direzione di marcia piazza del Cisternone – piazza della Repubblica), eccetto veicoli muniti di contrassegno “zona S”;

- il doppio senso di marcia nel tratto di via De Larderel compreso tra piazza della Repubblica e piazza dei Mille, al fine di consentire le manovre di eventuali veicoli rimasti in sosta, e divieto di sosta con rimozione forzata (lato civici pari);

- l’istituzione del “fermarsi e dare precedenza” in via De Larderel all'intersezione con via del Voltone e all'intersezione con piazza dei Mille;

- l'istituzione delle “direzioni consentite destra e sinistra” in piazza dei Mille all'intersezione con via De Larderel (con conseguente abrogazione della vigente direzione obbligatoria a destra).

La nuova ordinanza stabilisce inoltre, sempre con efficacia tutti i giorni della manifestazione dalle ore 18 alle ore 2 di notte:

- l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra o di proseguire diritto all'intersezione tra via Garbaldi e via Galilei, ad eccezione dei veicoli diretti al Parcheggio Moderno;

- l'istituzione di divieto di transito in via Garibaldi, dall'intersezione con via Galilei verso piazza della Repubblica, ad eccezione dei veicoli diretti al Parcheggio Moderno.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa