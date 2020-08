Elezioni Cascina, il candidato sindaco Dario Rollo presenta la sua squadra

Tanta gente, applausi a scena aperta, grande entusiasmo e anche molte emozioni per Dario Rollo, sindaco facente funzioni, candidato sindaco lista per Cascina ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo Sindaco’ e per la sua squadra per il Consiglio Comunale capitanata da Matteo Aghini Lombardi. A fare da palcoscenico lo spazio all’aperto del Bar Life a San Lorenzo alle Corti.

Una presentazione in grande stile per le candidate e i candidati.

Dario Rollo li ha chiamati a uno a uno tra gli applausi, ognuno con la mascherina con il simbolo della lista, salutandoli gomito a gomito, lasciando a ciascuno il microfono per raccontarsi. Porgendo una rosa gialla alle signore candidate. Poi i fiori e il bacio per la moglie Patrizia “Senza di lei in questi anni non ce l’avrei fatta” e Giorgio, il loro figlio di sei anni, corso ad abbracciare papà.

Ecco la squadra: Matteo Aghini Lombardi, Massimiliano Anichini, Dario Antonini, Aldo Armellin, Monica Cesari, Matteo Cheli, Giovanni Consani, Caterina Crimeni, Patrizia Favaro, Sergio detto ‘Piedone’ Franceschin, Veronica Guido, Silvia Luperini, Luca Marinari, Giacinto Marinaro, Barbara Mattei, Chiara Minello, Alessandro Pasqualetti, Lorenzo Peluso, Valerio Petri, Luca Ricoveri, Maria Grazia Rosati, Silvia Salvatorini, Riccardo Sanfilippo, Tiziana Tessitore.

“Grazie a tutti per condividere con noi questo importante momento. Ma il mio grazie va soprattutto alle candidate e ai candidati che hanno deciso di metterci la faccia. Sono tutte persone di Cascina, che lavorano, non vivono di politica, come non vivo io di politica”, ha premesso Dario Rollo.

Poi Rollo “Ci vuole coraggio a metterci la faccia, ma ci vuole anche amore per il territorio, per la propria città, per i propri concittadini, perché il lavoro quotidiano lo facciamo per la nostra comunità. Siamo un gruppo di persone che non ha partiti tradizionali alle spalle, unite per dare concretezza, lontano dalle ideologie per risolvere i problemi del nostro territorio. Perché Cascina merita questo, ogni città merita questo”.

Il saluto di Paolo Gamba, presidente della lista civica. “Questa lista è nata nell’agosto 2019. C’era la necessità di una persona che lo rappresentasse, che fosse indipendente e che facesse, come Dario Rollo sta facendo, come ha fatto e come farà, tutto per la cittadinanza”.

Applausi no stop per il capolista Matteo Aghini Lombardi.

“Sarò al servizio di ogni cittadino per risolvere i problemi della disabilità, della scuola, delle problematiche giovanile. Il mio impegno è di portare la disabilità a un livello più normale ed equo per la società in cui siamo. Ringrazio Dario Rollo per grinta, serietà e professionalità che ha messo sempre al servizio della collettività”.

