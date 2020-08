Addio a Fernanda Lorini, prima nata del Comune di Impruneta

Ci ha lasciati la signora Fernanda Lorini, la prima nata del Comune di Impruneta nel 1929.

Il Comune di Impruneta è stato istituito con Regio Decreto n. 2562 del 1928 e gli uffici del Comune hanno iniziato a funzionare dal 01/01/1929. Precedentemente Impruneta era parte del Comune del Galluzzo.

Dagli archivi dei servizi demografici risulta confermato che l'atto di nascita di Fernanda Lorini è il numero 1 in parte 1 dell'anno 1929 datato 03/01/1929.

La signora è deceduta a 91 anni il 16/08/2020, ha abitato per tutta la sua vita in via del Desco, a parte gli ultimo anni in cui era ospite della Opera Pia Vanni.

“La comunità perde un altra imprunetina doc, - dice il Sindaco Calamandrei – che ha contribuito alla crescita ed alle tradizioni di questo territorio, compresa la ricostruzione del dopoguerra. Come tutti i numeri 1 se ne è andata in silenzio da quella che è la casa di tutti gli imprunetini. Un fiore all’occhiello della comunità, che tale si è dimostrato anche in questa primavera nefasta."

La sig.ra Fernanda nella sua vita è stata principalmente casalinga, anche se si è dedicata al cucito ed è stata anche impagliatrice nella tradizionale lavorazione delle borse fiorentine. L'unico figlio ancora abita Impruneta. ALa signora Fernanda era ospite dell’Opera Pia dal 2017.

Fonte: Comune di Impruneta