I colori delle strade bianche di Eroica Montalcino 2020, circa mille eroici al via

Le strade bianche della Val d’Orcia stanno per colorarsi d’antico. Domenica 30 agosto è in programma, infatti, la quarta edizione di Eroica Montalcino con il suo patrimonio di maglie di lana e biciclette del secolo scorso che a vederle arrancare sulle salite sterrate della provincia di Siena ti viene immaginare lo sforzo enorme dei ciclisti d’un tempo quando tutte le strade del ciclismo erano solo di questa specie. Domenica saranno circa mille i ciclisti al via con le loro divise d’epoca che torneranno così protagoniste come un tempo quando ad indossarle erano i grandi campioni resi immortali da quelle fatiche e dalle leggende che alimentavano le loro imprese.

Domani, venerdì 28 agosto, con l’apertura del villaggio e la consegna dei numeri dorsali si aprirà ufficialmente l’edizione 2020 di Eroica Montalcino che quest’anno, per una serie di cause, non tutte negative, propone un abbinamento particolare perchè queste sono le settimane in cui a Montalcino si vendemmia. E qui la vendemmia è cosa molto seria perché qui prende vita il Brunello di Montalcino, vino che ha conquistato le migliori tavole al mondo. Un motivo in più per pedalare guardandosi attorno e gustare, per adesso con gli occhi, il vino delizioso che verrà dopo un riposo attivo di ben cinque anni.

Sabato si proseguirà con le operazioni preliminari quindi domenica via ad Eroica Montalcino.

Le prime partenze avverranno alle ore 6.00; i ciclisti si predisporranno in due file e partiranno ogni 10 secondi per assicurare il distanziamento sociale che poi sarà mantenuto anche durante i ristori. Gli ultimi a partire saranno quelli della passeggiata quando a Montalcino saranno già le 9.00

I Percorsi

Il Percorso più lungo EROICO sviluppa 153 chilometri ed interessa le località: Montalcino, Torrenieri, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Pienza, Montisi, Trequanda, San Giovanni d’Asso, Buonconvento, Sant’Angelo Scalo, Sant’Angelo in Colle, Castelnuovo dell’Abate e corrisponde al Percorso Permanente di Eroica Montalcino. Saranno ben undici i tratti di strada bianca da affrontare. Il tratto più difficile sarà la salita di Castiglion del Bosco.

Il percorso medio Val d’Orcia sviluppa 96 chilometri; da Montalcino si pedala per Torrenieri, San Quirico d’Orcia, Lucignano d’Asso, Pieve a Salti, Buonconvento, Bibbiano, Castiglion del Bosco, S. Angelo in Colle, Castelnuovo dell’Abate, Montalcino. Saranno sette i tratti di strada bianca da superare; tra questi la salita di Castiglion del Bosco.

Il percorso medio Crete Senesi da Montalcino porterà i ciclisti ad attraversare Torrenieri, San Quirico d’Orcia, Lucignano d’Asso, Pieve a Salti, Buonconvento, Bibbiano, Castiglion del Bosco, Montalcino. Saranno cinque i tratti di strada bianca da mettere sotto le ruote.

Il percorso del Brunello da Montalcino raggiungerà S. Angelo in Colle e Castelnuovo dell’Abate pima di far ritorno a Montalcino dopo tre tratti di strada bianca.

La Passeggiata, per modo di dire, prevede di pedalare per 27 chilometri con un tratto di strada bianca.

I Ristori

Oltre ai percorsi tipici di Eroica anche i ristori saranno di quelli che fanno parlare a lungo gli appassionati. Ce ne saranno addirittura otto con bontà naturali di ogni tipo, dunque niente barrette e bevande energetiche ma spesso ribollita e vino rosso.

A Torrenieri transiteranno i ciclisti dei percorsi: 153, 96 e 70 chilometri. Qui saranno serviti: dolce, acqua e the. A Pienza il ristoro sarà utilizzato dai ciclisti impegnati nel percorso di 153 chilometri; qui saranno serviti panini con pecorino, pere, acqua e vino

Al ristoro di Montisi sarà disponibile insalata di farro, panini con prosciutto, acqua, vino dolce e frutta. A Buonconvento, epicentro dei percorsi di 153, 96 e 70 chilometri, saranno allestite ben tre postazioni; una con la ribollita, acqua e vino, una con panini con prosciutto e capocollo, acqua, vino e dolce, una postazione con frutta fresca. Nel mezzo della salita di Castiglion del Bosco, la salita più impegnativa dei percorsi di 153, 96 e 70 chilometri, ai ciclisti sarà servita macedonia e acqua.

Al ristoro di Tavernelle i ciclisti dei percorsi 153, 96 e 70 km troveranno: panino con la porchetta, frutta, dolce, acqua, vino e formaggio. Nel penultimo ristoro, a Castelnuovo dell’Abate i ciclisti dei 153, 96, 46 e 27 chilometri potranno gustare: panzanella, panini con prosciutto, dolce, frutta, acqua e vino. Al traguardo, infine, ogni partecipante potrà rifocillarsi con ribollita, acqua, vino Rosso di Montalcino e Parmigiano Reggiano, alimento perfetto per affrontare qualsiasi Eroica.

Il pacco di benvenuto a Eroica Montalcino

Anche il pacco di benvenuto a Eroica Montalcino racconta di bontà e prodotti di gran qualità: una confezione di frollini di grano KHOROSAN di Alce Nero, una bottiglia di passata di pomodoro Alce Nero, una bottiglia di rosso Centine prodotto da Banfi, una confezione di farro perlato da Fattoria Pieve a Salti, una confezione di caffè Bristot, una borraccia Elite – Ciacci Piccolomini d’Aragona.

Il programma di Eroica Montalcino 2020

venerdì 28 agosto

Ore 17,00 APERTURA DI EROICA MONTALCINO

Ore 17.00 Apertura Bottega Eroica – Piazza del Popolo

Ore 17,00 Apertura MERCATINO EROICO (chiusura ore 20,00)

Ore 18,00 Teatro degli Astrusi “Il Ciclo Club Eroica” incontra gli Eroici

Ore 19,00 Foyer Teatro degli Astrusi

Ore 19.30 Via Ricasoli saluta Eroica Montalcino - mostra itinerante dedicata a Fausto Coppi, musica, prodotti e cucina tipica.

Ore 20,00 Accensione delle maglie luminose

sabato 29 agosto

Ore 9,00/19,00 Bottega Eroica piazza del Popolo

Ore 9,00/20,00 Mercatino Eroico

Teatro degli Astrusi

Ore 17.00 Presentazione alla stampa del Progetto Terra Eroica

Ore 18.00 “Bartali l’Ultimo Eroico“ presentazione del libro di Giancarlo Brocci dedicato all’uomo di ferro nato per il Tour.

A seguire: “Sulla cresta dell’onda”presentazione del libro di Giovanni Nencini dedicato a Gastone Nencini a 60 anni dalla vittoria del Tour.

Ore 19.30 Brindisi di saluto con il Ciclo Club Eroica

Ore 17.30 Premiazione concorso “Barba e Baffi”

Ore 18.30 Premiazione concorso “Vetrina Eroica”

Ore 20,00 PIATTO EROICO Promosso dai Ristoranti di Montalcino

domenica 30 agosto

PARTENZE:

Percorso Lungo Eroico (km 153) - partenza dalle ore 6.00 alle ore 6.30

Percorso Medio Val d’Orcia (km 96) - partenza dalle ore 7.00 alle ore 7.30

Percorso Medio Crete Senesi (km 70) - partenza dalle ore 8.00 alle ore 8.30

Percorso del Brunello (km 46) e Passeggiata Eroica (km 27) - partenza dalle ore 9.00 alle ore 9.30

ASPETTANDO L’ARRIVO

Dalle ore 10 in piazza del Popolo musica e parole fino all’arrivo dell’ultimo corridore e consegna del PACCO GARA ad ogni partecipante

…… inoltre, dal venerdì alla domenica: in piazza Garibaldi CICLOFFICINA EROICA, complesso Sant’Agostino EROICA NEL MONDO, REGISTRO BICI D’EPOCA, TERRA EROICA, Teatro degli Astrusi CICLO CLUB EROICA….per i vicoli e le piazze del centro storico LE MAGLIE LANTERNA DI EROICA MONTALCINO

Tutte le info su: https://eroica.cc/it/montalcino

Fonte: Ufficio Stampa