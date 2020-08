Impruneta, 10.000 euro alla Biblioteca: la cultura per far ripartire l'economia libraria

10.000 euro alla Biblioteca: la cultura per far ripartire l'economia libraria

La partecipazione al bando ha permesso di avere un contributo da spendere sul territorio per acquistare libri

La Biblioteca Comunale di Impruneta risulta inserita nel decreto di approvazione dell' elenco dei beneficiari per il riparto del "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali". Grazie alla partecipazione al bando, si è ottenuto un contributo di diecimila euro destinato ad acquistare dei testi presso le librerie del territorio, a sostegno dell' economia libraria.

Il contributo, approvato con Decreto Ministeriale 561 del 20/08/20, dovrà infatti essere speso presso le librerie dislocate nel territorio in cui è ubicata la biblioteca, al fine di sostenerne le attività che, a seguito dell'emergenza Covid-19, hanno subito un calo delle vendite anche per il fatto di non poter disporre di altri canali di vendita oltre a quello tradizionale.

Tale somma - specifica l'assessorato alla Biblioteca guidato da Sabrina Merenda - è ragguardevole per il nostro Comune e permetterà, oltre che di supportare le piccole ma importantissime librerie territoriali in un momento tanto delicato, anche di ampliare e rinnovare il catalogo librario a disposizione degli utenti.

I bibliotecari sono come sempre disponibili a raccogliere i suggerimenti degli utenti sui titoli che andranno ad ampliare il patrimonio comunale, permettendo nello stesso tempo di promuovere, grazie alla cultura, l'economia locale.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa