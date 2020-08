Regionali, presentazione dei candidati Lega nell'Empolese Valdelsa: traforo Montalbano tra le proposte

È tempo della Lega per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa. Oggi si è tenuta all'auditorium di piazza Farinata degli Uberti a Empoli la presentazione dei candidati al Consiglio regionale per espugnare il posto attualmente occupato da Enrico Sostegni per il Pd. C'è entusiasmo nonostante la gara sia difficile per gli 11 comuni governati dal centrosinistra. È pur vero che nella circoscrizione Firenze 3 trovò posto anche Nicola Nascosti per il centrodestra nel 2010, in quota Forza Italia.

Vediamo i 4 candidati.

Capolista Susi Giglioli, consigliere comunale di Castelfiorentino e candidata sindaco nel 2019 per la Lega, imprenditrice. Leonardo Pilastri, ex ufficiale della Nato con una florida carriera militare, membro del gruppo archeologico di Montelupo, consigliere comunale a Fucecchio e nell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Curiosità: un suo avo cadde nella Battaglia di Montaperti. Con lui per rappresentare in tandem l'Empolese Mariagrazia Bindi, consigliere comunale a Vinci, vita lavorativa nel settore bancario. Infine Damiano Baldini, in tandem con Giglioli per la Valdelsa Fiorentina, candidato più giovane per la Lega della Toscana, sin dall'età di 14 anni nel movimento giovanile del Carroccio.

A presentare i candidati il segretario provinciale di Firenze Alessandro Scipioni, capogruppo in Consiglio comunale a Vinci per il centrodestra.

Le proposte

Il messaggio della Lega è uno sguardo al futuro con un occhio al passato, con attenzione fondamentale al mondo delle imprese. "L'impresa sarà al centro, dal commerciante all'ambulante. Non vogliamo più una politica assistenziale, nei mercati abbiamo visto molto malessere", spiega Giglioli. Cultura e turismo vanno di pari passo, puntando "al mantenimento e alla sicurezza nei borghi storici, all'accordo e ai collegamenti alle città con forte presenza turistica come San Gimignano", commenta Baldini. Le infrastrutture, poi. Grande cavallo di battaglia del centrodestra è la 429, ancora in cantiere il tratto da Dogana a Casenuove di Gambassi Terme. Accelerare la costruzione di quel tratto, "allargare la Fi-Pi-Li e la Grosseto-Fano", afferma Bindi. Per poi passare a proposte decisamente più forti proposte da Pilastri come un collegamento Empoli-Prato tramite una galleria sul Montalbano, superare l'elettrificazione sulla Empoli-Siena per passare all'hyperloop. "Ce lo richiedono Leonardo, Baccio da Montelupo, Boccaccio, i padri del Rinascimento di pensare in grande, servono anche nuove infrastrutture invece del Palazzo delle Esposizioni che crea imbarazzo", commenta ancora, parlando di ipotesi favorevoli per termovalorizzatori come pure di impianti fotovoltaici ed eolici. Non mancano anche i cavalli di battaglia della sicurezza e del 'Prima gli italiani' promossi da Matteo Salvini anche durante l'ultima venuta a Empoli.

Le critiche

Alla richiesta su cosa c'è da recriminare nei 5 anni in Consiglio regionale a Enrico Sostegni, il coro unanime è rivolto verso il metodo di gestione del centrosinistra della cosa pubblica. Se Giglioli fa suo il motto della candidata alla presidenza Susanna Ceccardi "senza alternanza non c'è democrazia", per Baldini "Sostegni è il Giani dell'Empolese Valdelsa, non importa solo la rappresenza e andare a inaugurazione e aperitivi, servono contributi concreti". "Alzava la voce con Salvini ministro dell'Interno per la nuova caserma dei vigili del fuoco di Petrazzi e adesso non si sta muovendo quando al governo ci sono i suoi amici", continua Baldini. Pilastri porta invece l'esempio dell'Unione dei Comuni: "Il bilancio non è stato ancora approvato, ci sono dubbi dal revisore dei conti, potrebbe infettare il bilancio degli 11 Comuni". Mentre invece Bindi contesta lo sviluppo dell'ospedale San Giuseppe di Empoli e della sanità: "La sinistra ha portato alla chiusura delle attività dei piccoli ospedali per portarli a Empoli dove la struttura è costruita sul letto di un fiume".

Alessandro Scipioni (foto gonews.it) Damiano Baldini (foto gonews.it) Damiano Baldini (foto gonews.it) (foto gonews.it) Mariagrazia Bindi (foto gonews.it) Susi Giglioli (foto gonews.it) Leonardo Pilastri (foto gonews.it) Leonardo Pilastri (foto gonews.it)

Elia Billero