Scuola Pubblica di musica di Poggibonsi, aperte le iscrizioni per l'anno 2020-2021

Al via martedì 1 settembre le iscrizioni per i corsi del nuovo anno accademico 20/21 della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, HB Music Farm. I corsi cominceranno a ottobre sia in presenza, presso la scuola di Via Carducci 1 a Poggibonsi, che, per chi vorrà, nella modalità a distanza che ha riscosso molto successo durante il lockdown.

Tante le proposte per studenti di tutte le età nelle tre aree propedeutica, classica e moderna. L’area 'propedeutica' è dedicata all'avviamento alla musica per bambine e bambini dall’infanzia alla primaria (a partire dai 16 mesi). Si può scegliere, in base all’età, tra il Babygiocomusica (16 mesi – 3 anni), il Giocomusica (3-6 anni, per bambini non iscritti alla primaria) l’ attività propedeutica + uno strumento di area classica o moderna (6-10 anni). Per tutti gli studenti dai 10 anni in poi è possibile partecipare a corsi di strumento di area classica o moderna. L’area 'classica' prevede lo studio del repertorio sinfonico operistico e da camera (e preparazione degli esami di conservatorio) e propone corsi individuali di Pianoforte, Chitarra, Violino, Violoncello, Flauto, Clarinetto, Sassofono, Tromba e ottoni, Corno, Canto Lirico. Infine l’area 'moderna' con lo studio del repertorio della musica pop, rock, jazz e blues con corsi individuali di Pianoforte, Tastiere, Chitarra, Sassofono, Clarinetto, Basso elettrico, Batteria, Canto moderno. Saranno attivi anche gruppi di musica d’insieme e di coro. I corsi si svolgeranno in sicurezza con riferimento alla normativa vigente.

Le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre all’ 11 ottobre, presso la cassa del Teatro Politeama (P.zza Rosselli 6, Poggibonsi), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, il sabato e la domenica dalle 16 alle 20. Per chi intenda iscriversi successivamente, per tutto l’anno scolastico, sarà possibile effettuare l’iscrizione più il pagamento della prima mensilità a partire dal 13 ottobre il martedì e il mercoledì dalle 17 alle 19, il sabato e la domenica dalle 16 alle 20. Nei mesi successivi la cassa sarà aperta anche la prima settimana del mese tutti i giorni dalle 17 alle 19. Il fac- simile della domanda sarà a disposizione presso la Fondazione E.L.S.A.- Teatro Politeama. Le domande potranno essere consegnate direttamente presso il Teatro Politeama di Poggibonsi nei giorni e negli orari indicati sopra oppure inviate per posta a Fondazione E.L.S.A., Piazza Rosselli 6, casella postale 273, Poggibonsi. Anche quest’ anno tutti i soci ChiantiMutua e i loro figli minorenni avranno diritto alla gratuità della quota di iscrizione annuale.

È possibile anche effettuare l’iscrizione online, scaricando il modulo presente nell’apposita sezione del sito www.politeama.info. Una volta compilato il modulo di iscrizione e effettuato il pagamento della quota di iscrizione più quella del primo mese tramite bonifico bancario con home banking (IBAN Chianti Banca IT81 Z086 7371 9400 0300 3034 619), inviare il modulo e gli estremi del pagamento a amministrazione@fondazioneelsa.it.

Il direttore della scuola pubblica di musica, Raffaello Pareti, è disponibile per informazioni su appuntamento per tutto il mese di settembre (cell. 3476038254).

Per informazioni sui corsi, sui costi, sulle modalità di iscrizione e su quelle di pagamento, consultare il sito www.politeama.info o telefonare nei giorni e negli orari indicati alla cassa della scuola presso Teatro Politeama 0577983067.

