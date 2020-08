A fuoco il quadro elettrico in un laboratorio: una persona lievemente ustionata

I vigili del fuoco del distaccamento di Fi-ovest con risorse inviate dalla sede centrale, sono intervenuti alle ore 09:45 nel comune di Sesto Fiorentino, in zona Osmannoro, in Via Alfred Nobel, per l’incendio di un quadro elettrico e di alcuni suppellettili situati all’interno di un edificio industriale adibito a laboratorio di pelletteria. Una persona è rimasta lievemente ustionata e intossicata dai fumi della combustione, trasportata dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso per accertamenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento è stato areato il locale con elettroventilatore ed effettuata la bonifica. Sul posto è intervenuto il (PISLL) Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’arma dei Carabinieri.