Eroica Montalcino, percorso e programma della quarta edizione

Domani a Montalcino le biciclette d’epoca, tenute gelosamente in cantina dallo scorso mese di ottobre, torneranno a solcare le strade bianche della provincia di Siena. A partire dalle ore 6.00 del mattino, infatti, centinaia di ciclisti partiranno per il loro viaggio eroico lungo uno dei cinque percorsi che l’organizzazione ha predisposto per la quarta edizione di Eroica Montalcino.

Centinaia di biciclette sottratte un tempo all’oblio e recuperate al loro splendore originale grazie alla passione riaccesa da Eroica che oggi ha presentato il “Percorso Permanente di Eroica Montalcino”. Questo percorso andrà ad unirsi al Percorso Permanente de L’Eroica e costituirà la piattaforma Terra Eroica con servizi e strutture da utilizzare tutto l’anno: “Con l’Amministrazione Comunale stiamo lavorando alla realizzazione di questo progetto in cui crediamo molto – ha dichiarato Angelo Braconi, vicesindaco di Montalcino – noi puntiamo molto sul turismo in bicicletta ed alle ricadute economiche sul territorio. Siamo molto vicini a Eroica perché ci consente di proporre un turismo di qualità. Il nostro è un territorio magnifico nel quale l’agricoltura svolge un ruolo molto importante e la bicicletta si può rivelare il mezzo ideale per vivere i valori legati alla terra”. “Quando iniziai a parlare di questi valori era la fine degli anni ’90 – spiega Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica – quando ero ragazzo le strade bianche erano simbolo di depressione oggi costituiscono un modello di sviluppo sostenibile con imitazioni in tutto il mondo. Le strade bianche sono sempre più un elemento distintivo di un territorio.

Franco Rossi, direttore generale degli eventi Eroica in Italia ha illustrato il Percorso Permanente di Eroica Montalcino: “Sarà diviso in dodici zone che abbiamo chiamato tappe. Il percorso si sviluppa in cinque comuni: Montalcino, San Quirico d’Orcia, Pienza, Asciano e Buonconvento. Ci saranno dei point informativi ed una serie di servizi collegati in grado di assicurare l’assistenza ad ogni tipo di ciclista. Faremo anche un censimento di strade bianche per controllare lo stato di manutenzione; proprio oggi abbiamo ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie a partire con la realizzazione del progetto. Dunque da lunedì inizierò la predisposizione di tutto quello che è necessario per usufruire del percorso”.

Domani i ciclisti potranno rendere ancora più prezioso la loro Eroica Montalcino applicando sul road book il francobollo e l’annullo speciale predisposto da Poste Italiane.

Il programma di Eroica Montalcino 2020

domenica 30 agosto

PARTENZE:

Percorso Lungo Eroico (km 153) - partenza dalle ore 6.00 alle ore 6.30

Percorso Medio Val d’Orcia (km 96) - partenza dalle ore 7.00 alle ore 7.30

Percorso Medio Crete Senesi (km 70) - partenza dalle ore 8.00 alle ore 8.30

Percorso del Brunello (km 46) e Passeggiata Eroica (km 27) - partenza dalle ore 9.00 alle ore 9.30

ASPETTANDO L’ARRIVO

Dalle ore 10 in piazza del Popolo musica e parole fino all’arrivo dell’ultimo corridore e consegna del PACCO GARA ad ogni partecipante

…… inoltre, dal venerdì alla domenica: in piazza Garibaldi CICLOFFICINA EROICA, complesso Sant’Agostino EROICA NEL MONDO, REGISTRO BICI D’EPOCA, TERRA EROICA, Teatro degli Astrusi CICLO CLUB EROICA….per i vicoli e le piazze del centro storico LE MAGLIE LANTERNA DI EROICA MONTALCINO

Tutte le info su: https://eroica.cc/it/montalcino

Fonte: Ufficio stampa