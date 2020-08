Ruba alcolici in un supermercato a Calcinaia, arrestato 47enne

A Bientina (PI), i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno dichiarato in arresto un 47enne, per rapina impropria.

Più nel dettaglio, i Carabinieri hanno rintracciato e bloccato l’uomo all’interno di un supermercato di Calcinaia (PI), dove, poco prima, aveva asportato un quantitativo di superalcolici del valore di circa 200 euro, spintonando l’addetto alla vigilanza, allo scopo di guadagnarsi la fuga.

Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo disposto per domani.