Beat Garden, fatti 845 test sierologici

La campagna di prevenzione "Movida si...cura", che prevede test sierologici gratuiti e alcool test nei luoghi più affollati della vita notturna, è andata in scena anche al Beat Garden di Empoli.

Erano impegnati all’ingresso del Parco di Serravalle i gazebo e i mezzi mobili del volontariato sociale empolese: Misericordia, Anpas Pubbliche Assistenze, Croce Rossa italiana.

Le associazioni sono scese in campo su invito dell’amministrazione comunale di Empoli proprio per dare l’opportunità a tutti di frequentare le serate del Beat in tranquillità rispetto a eventuali possibili contagi e per lanciare un messaggio importante di prevenzione e rispetto delle norme basilari.

L'iniziativa anti Covid della Regione Toscana prevede i test sierologici per tutti coloro che ne fanno richiesta su base volontaria. Ogni sera, a partire da giovedì fino a domenica, sono stati decine e decine, non solo ragazze e ragazzi, coloro che si sono messi in fila per effettuare gratuitamente il test.

Chi è risultato positivo al sierologico ha dovuto poi sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde regionale 800.556.060 o mettendosi in contatto col proprio medico curante, per verificare se l’infezione fosse in fase attiva.

In totale, durante i 4 giorni in cui sono stati attivati i controlli volontari, sono state sottoposte al test 845 persone. Di queste due non sono state fatte entrare e sono state invitate a sottoporsi al tampone per presunta positività.

"Movida si...cura" è partita lo scorso 25 luglio e sarà attiva fino al 26 settembre 2020 nelle piazze di varie località costiere e città d'arte, tutti i venerdì e i sabati, dalle ore 22 alle 2 del mattino.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa