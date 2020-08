Camion troppo carico di rifiuti si ribalta in ditta

Singolare intervento dei vigili del fuoco questa mattina, poco dopo le 11.00 in via Chemitz nel comune di Prato, per un camion compattatore che, durante le operazioni di scarico del materiale, all’interno di una ditta specializzata, si è semi-ribaltato a causa del materiale rimasto incastrato nel vano posteriore che ha fatto da contrappeso, sollevando la parte anteriore del veicolo. I vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autogru, hanno provveduto a riportare il veicolo in assetto orizzontale. Non si segnalano feriti.