Corri la vita, Maurizio Lombardi testimonial del video promozionale per le maglie 2020

È Maurizio Lombardi il testimonial del video promozionale che dà il via da domani, martedì 1 settembre, all’acquisto delle maglie della XVIII edizione di CORRI LA VITA, che si svolgerà a Firenze domenica 27 settembre durante la “Settimana Europea dello Sport”. L’attore fiorentino, reduce dai successi televisivi e cinematografici come The Young Pope, The New Pope, 1992/1993/1994 e Pinocchio – per citarne alcuni – è protagonista di una chiacchierata con il ritratto realizzato da Raffaello Sanzio di Agnolo Doni, testimonial grafico 2020.

Nella clip, da domani online nei canali social ufficiali di CORRI LA VITA e nel sito www.corrilavita.it, Lombardi spiega al mercante e mecenate fiorentino vissuto nel XVI secolo come si svolgerà questa speciale edizione della manifestazione, tra cultura, dirette social e sport individuale in nome della solidarietà, per continuare a promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno.

Con un’offerta minima di 10 euro sarà possibile avere una delle ambite magliette firmate da Salvatore Ferragamo, tra i più grandi sostenitori dell’iniziativa. La versione 2020 della maglia è verde militare e il suo packaging è totalmente biocompostabile.

Ecco i punti di distribuzione dove sarà possibile acquistare la maglia 2020 di CLV:

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

FILE Via San Niccolò, 1 – Firenze

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato Centrale Piazza del Mercato Centrale

Erboristeria Natura Verde Via Gioberti, 52/r

Per chi vorrà aiutare il progetto CORRI LA VITA ma non potrà parteciparvi di persona, la t-shirt ufficiale verrà recapitata a casa in tutta Italia: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente dal sito della manifestazione www.corrilavita.it. L’hashtag di questa iniziativa è #corrilavitainitalia.

Quest’anno non ci sarà la tradizionale corsa cittadina lungo percorsi prestabiliti, ma verrà promosso lo sport individuale da svolgere all’aria aperta in compagnia di amici e famigliari, con i testimonial di CORRI LA VITA che si collegheranno nell’arco della intera giornata con dirette social attraverso i canali ufficiali dell’evento (Facebook e Instagram ore 9,30, 12,00, 15,00, 18,30).

La mattina sarà dedicata all’attività fisica: dopo il riscaldamento in streaming con gli insegnanti della palestra Wellness Firenze Marathon, sarà un volto amato da tutti noi a dare lo start ufficiale dell’edizione 2020. Pausa pranzo e poi, grazie alla collaborazione con l’Associazione Città Nascosta, spazio alla cultura: la manifestazione dà infatti la possibilità di visitare gratuitamente più di 55 mete culturali - a Firenze e in gran parte della Toscana - semplicemente indossando la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2020 per facilitare l’accesso alle quali sarà disponibile sul sito www.corrilavita.it un semplice e pratico sistema di prenotazione “saltalacoda”. Tra le mete sicuramente più speciali troviamo il tour tra le ville medicee di Castello, Petraia, Poggio a Caiano e Cerreto Guidi

Nell’anno in cui chiunque parteciperà alla manifestazione sarà vincitore, un premio speciale è riservato ai tre gruppi più numerosi che acquisteranno la maglia 2020: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole.

Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi e organizzato da Associazione CORRI LA VITA Onlus, l’appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito nelle precedenti 17 edizioni oltre 6.318.000 euro, riunendo quasi 372.300 partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità a quasi 450.000 donne. Obiettivo della raccolta fondi 2020 garantire il sostegno ai tre progetti storici: il Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane e FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus.

Grazie ai fondi raccolti sarà finanziato ancora il Progetto EVA, promosso e messo a punto dall’Associazione CORRI LA VITA Onlus in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Firenze, per sostenere le donne malate di tumore rispetto alle problematiche legate alle conseguenze delle cure nell’intera Area Vasta Fiorentina (Firenze, Prato, Empoli, Pistoia): osteoporosi, fertilità, genetica, menopausa.