Donazione di 10mila mascherine dell'associazione Kurdistan per Ponsacco

La solidarietà non va in vacanza. L’Associazione Culturale Solidale del Kurdistan ha deciso di donare 10 mila mascherine alla comunità di Ponsacco, dove il Presidente dell’Associazione, Erdal Karabey vive ormai da più di 15 anni e lavora come imprenditore nel settore alimentare. Questa mattina nella sala della Giunta comunale il Sindaco Francesca Brogi e l’Assessore alle politiche sociali David Brogi hanno accolto il signor Karabey ringraziandolo ufficialmente.

“In qualità di Presidente dell'Associazione Culturale Solidale del Kurdistan e come cittadino del Comune di Ponsacco da molti anni ormai, sento il bisogno morale di sostenere questo paese attraverso questa donazione, come una sorta di ringraziamento per la sensibilità da sempre dimostrata da Ponsacco nei confronti del nostro popolo e come contributo all’eccellente lavoro che l’Amministrazione comunale ha svolto in questi mesi per fronteggiare la crisi sanitaria sul territorio. Le politiche sociali messe in atto dall’Amministrazione Brogi aiuteranno sicuramente a superare nel migliore dei modi questo difficile momento” – commenta Karabey che questa mattina è stato accolto in Comune dalla Sindaca Francesca Brogi e dall’Assessore al sociale David Brogi per un ringraziamento ufficiale.

“Un gesto veramente nobile da parte dell’Associazione Culturale Solidale del Kurdistan, che rappresenta un popolo, quello curdo, che per primo ha bisogno di sostegno, ma che non si è tirato indietro e anzi ha voluto fare la propria parte restituendo quella solidarietà e vicinanza che il nostro territorio ha sempre cercato di dimostrare loro, nel pieno rispetto dei principi di democrazia e uguaglianza tra i popoli. Ringrazio di cuore Erdal e tutta la comunità curda per questa importantissima donazione che abbiamo deciso di destinare al volontariato che è sempre stato in prima linea nell’emergenza Covid, svolgendo un lavoro eccezionale e fondamentale per tutti. Questo infatti costituisce per noi anche un’occasione in più per ribadire la nostra profonda gratitudine nei confronti del volontariato locale”, afferma la Sindaca Francesca Brogi.

Alle parole della Sindaca si aggiungono quelle dell’Assessore alle politiche sociali David Brogi: “Ogni contributo tende a rafforzare la nostra società e ci aiuta ad affrontare meglio la difficile situazione che il Covid ha portato con sé. Insieme ad Erdal e alla sua associazione abbiamo scelto di destinare queste mascherine di tipo chirurgico alle Associazioni del territorio che svolgono un servizio socio-sanitario e di protezione civile per la cittadinanza. È stata una scelta doverosa, perché proteggere i nostri volontari significa proteggere tutti noi”.

All’incontro erano presenti i rappresentanti delle associazioni ponsacchine Pubblica Assistenza, Misericordia, Vab e della Casa di Risposo Giampieri, a cui vanno le mascherine donate e che hanno ringraziato con profonda riconoscenza e ammirazione Erdal e l’Associazione Culturale Solidale del Kurdistan per questo nobile gesto.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa