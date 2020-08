"Faccia da beduino", Mazzeo (Pd) offeso per le origini meridionali

Su un post condiviso in un gruppo del Pd Pisa, un utente di Facebook ha insultato il candidato alle Regionali Antonio Mazzeo per le origini meridionali e per il suo aspetto. Tra i tanti termini, 'faccia da beduino' è stato uno di quelli meno felici utilizzati. In risposta Mazzeo ha pubblicato un post sui social:

La storia di Pisa ci insegna che i momenti di maggior benessere e prosperità della città ci sono stati quando ha avuto la capacità di aprirsi ed attrarre talenti, intelligenze e persone da ogni luogo.

Questo non lo considero un attacco personale, ma una posizione politica di chi vorrebbe Pisa chiusa su se stessa, incapace di attrarre talenti, investimenti, opportunità. Ecco, la mia idea è l'esatto contrario: voglio una città che sappia attrarre le migliori energie e i migliori talenti e sappia dare a tutti le stesse occasioni senza guardare alla carta d'identità.

[...] Questa roba che il "tipico toscano" si debba riconoscere dal colore degli occhi e dei capelli, dal cognome e dalla "faccia da beduino" a me ricorda tanto qualcun altro che parlava di "razze pure". E lo trovo solamente e semplicemente schifoso. L'ho già detto e lo ripeto: ogni insulto che ricevo per la mia provenienza mi dà ancora più forza e motivazione per andare avanti".