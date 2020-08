Italiani a Pistoia, l'iniziativa del Movimento Cristiano Lavoratori

Venerdì, nella bellissima cornice di Piazza dello Spirito Santo, a Pistoia, si è tenuto il primo dei quattro appuntamenti previsti e programmati dall’iniziativa del Movimento Cristiano Lavoratori intitolata “ITALIANI a PISTOIA” con ospite il giornalista Mario Giordano. Un successo sotto ogni punto di vista. Pubblico numerosissimo che, oltre a salutare e farsi rilasciare l’autografo, ha avuto modo di ascoltare i temi contenuti nell’ultimo libro dal titolo “Sciacalli” ed anche altre tematiche. L’Autore, sperando in un’Italia più giusta e senza sciacalli, nel suo libro, evidenzia un tema importante come quello della sanità. La salute rappresenta una grande partita che si sta giocando lontano dagli occhi di tutti. E si gioca sulla nostra pelle. Sarà il vero business dei prossimi anni, sul quale stanno puntando i colossi economici, la finanza, i giganti di internet, le assicurazioni. Nel testo si parla di dati sconosciuti, numeri segreti, scandali misteriosamente occultati, episodi inediti.

Venerdì 04 settembre alle ore 21:15, si svolgerà il secondo incontro con ospiti il Direttore del quotidiano IL GIORNALE Alessandro Sallusti e lo psichiatra nonché scrittore Paolo Crepet opinionista in diverse trasmissioni televisive.

Venerdì 11 settembre alle ore 21:15, si svolgerà il terzo incontro con ospite il giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani.

Venerdì 18 settembre alle ore 21:15, si svolgerà il quarto e ultimo incontro per il 2020. L’ospite della serata sarà un personaggio di primo piano in corso di definizione.

Al termine degli incontri gli ospiti risponderanno alle domande e curiosità del pubblico e ci sarà inoltre la possibilità del firmacopie.

I moderatori saranno i giornalisti Massimiliano Lenzi e Marco Baronti.

M.C.L. comunica che l’ingresso è libero e condizionato a verifica del protocollo di sicurezza COVID-19. Si consiglia di presentarsi in anticipo rispetto all’inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda inoltre di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina. Info: Tel. 0573 366447- mclpistoia@gmail.com

