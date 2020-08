Il livornese Mario Pisani compie 101 anni

Tanti auguri a Mario Pisani che domani, martedì 1° settembre, festeggia 101 anni. Nonno Mario non è più instancabile come fino a qualche anno fa, quando ultranovantenne raggiungeva in bicicletta i vari circoli della città spinto dalla sua grande passione per il ballo, tuttavia è sempre lucido e può godersi l'affetto delle persone che gli vogliono bene. Mario ha due figli, quattro nipoti e tanti amici.

Nato a Campo nell'Elba il 1° settembre 1919, è residente a Livorno dal dopoguerra. La sua attività lavorativa si è svolta all'insegna del granito: dapprima nelle antiche cave dell'isola d'Elba, successivamente a Livorno come cantoniere comunale addetto al rifacimento dei marciapiedi.

Oltre al ballo, nei momenti liberi ha potuto esprimere il suo grande talento musicale: ha infatti suonato vari strumenti tra cui la tromba e il mandolino, e ha cantato come baritono nella Corale Rodolfo Del Corona e nella Corale Guido Monaco.

Il sindaco Luca Salvetti gli farà recapitare una scatola di dolci con gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa