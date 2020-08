Nuovo film di Doris Doerrie tra le opere della seconda edizione dell'Elba Film Festival

Continua a crescere l’attesa per Elba Film Festival, l’appuntamento dedicato al cinema indipendente che si terrà esattamente tra un mese nell’isola capoluogo dell’Arcipelago Toscano, dal 16 al 20 settembre 2020.

Giunto alla seconda edizione, ha fatto subito segnare un riscontro record: pur con le limitazioni dell’era covid e i ritardi che a cui sono state sottoposte le produzioni, sono pervenute più di 500 pellicole da ogni continente, un chiaro segno della vitalità del cinema indipendente e della notorietà che il festival ha velocemente acquisito. A tirare le fila di questa seconda edizione dell’EFF – Elba Film Festival saranno i suoi ideatori Nora Jaenicke, regista e sceneggiatrice, e il Direttore di programmazione l’attore Beniamino Brogi.

Tra le numerose proiezioni in programma, due in particolare meritano una menzione speciale. La prima è il film d’apertura, cioè la Prima nazionale di Cherry blossom and demons della regista tedesca Doris Doerrie, considerata una delle più importanti e influenti registe del cinema tedesco e internazionale, vincitrice di numerosi riconoscimenti nei più importanti festival internazionali di cui è presenza fissa (1999 Cannes, 2002 Venezia, 2008 Berlino ma anche Toronto, Tallin, Tokyo, Mosca, Rio e Montreal) e membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il film riprende il discorso del fortunato Cherry Blossom – Hanami del 2008. Il protagonista Karl, ha perso i genitori e sfasciato la sua vita ormai preda dell’alcol. Fatale sarà il suo incontro con Yu e il suo ritorno in Baviera, nella casa dei genitori, dove dovrà farei conti con il suo passato (mercoledì 16 settembre, in apertura del Festival).

Altro appuntamento centrale del programma è la proiezione di DIVA! di Francesco Patierno, tratto dall’autobiografia di Valentina Cortese, l’indimenticabile attrice italiana scomparsa nel 2019, amata interprete scelta da Zeffirelli e Truffaut e una delle poche a essere sbarcata a Hollywood. Il film è interpretato da alcune tra le più interessanti attrici italiane, tra cui come Anna Foglietta, Barbara Bobulova, Silvia d'Amico e Isabella Ferrari (venerdì 18 settembre a Portoferraio).

Le due opere sono fuori concorso e fanno parte della sezione speciale del Festival, che in ogni edizione presenta e premia due Film fuori concorso; il Film dell'Elba 2020 sarà Cherry blossom and demons e il Doc dell'Elba 2020 sarà assegnato a DIVA!

Le proiezioni sono gratuite. Per assistere agli appuntamenti del Festival alla luce dei vincoli sanitari imposti dal covid, è fortemente consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail reservationselbafilmfestival@gmail.com; per ogni appuntamento sarà comunque garantito un contenuto numero di posti riservato al pubblico last minute, accessibile mezz’ora prima delle proiezioni.

Inoltre per ampliare la partecipazione al Festival i film in concorso saranno trasmessi in diretta streaming sul sito e sul canale Youtube dell’EFF, a esclusione della prima nazionale.

EFF – Elba Film Festival è un progetto di Nora Jaenicke e Beniamino Brogi. Partner e sponsor della seconda edizione che si terrà all’Isola d’Elbadal 16 al 20 settembre 2020 sono: Comune di Marciana Marina, Comune di Portoferraio, VisitElba, Fondazione Isola d'Elba, Accademia del bello, Acqua dell'Elba, Enjoy Elba, Proloco Marciana Marina, Collezione Stengel, Arthotel Gabbiano Azzurro.

Il programma completo dell’Elba Film Festival 2020 si trova sul sito www.elbafilmfestival.com

Fonte: Ufficio Stampa