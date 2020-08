Piccolo Coro Melograno, visiere di protezione per i giovani cantanti

Finalmente tornano le voci bianche dei bambini del “Piccolo Coro Melograno” (8-14 anni) insieme ai più piccoli “Fiori del Melograno” (4-7 anni) e ai ‘grandi’ “Fuori dal coro” (dai 15 anni in su). Dopo l’interruzione forzata del lockdown (decisa al primo caso fiorentino di coronavirus, ancora prima delle direttive nazionali, proprio a tutela dei ragazzi e delle loro famiglie), ora può partire un nuovo anno di lezioni e concerti per il gruppo che celebra una ricorrenza importante: la ventesima stagione di attività, sempre sotto la guida dell’ideatrice e direttrice Laura Bartoli.

Sarà una ripartenza diversa, nuova, con regole ancora più sicure rispetto anche a quanto previsto dalle normative grazie anche al contributo di Fondazione CR Firenze, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze che hanno permesso di dotare ogni corista di una visiera di protezione individuale e di mettere in sicurezza la sala dedicata alle prove.

Inoltre i cori saranno riorganizzati in 11 gruppi per fasce di età, ciascuno di massimo 12 bambini, sedie distanziate e programmi musicali appositamente ideati per i ragazzi coinvolti.

“Ancora non è possibile immaginare a breve un concerto con il coro al gran completo di oltre 100 tra bambini e ragazzi, come fatto nell’inverno scorso in un Tuscany Hall tutto esaurito – dice Laura Bartoli -, ma quanto sta avvenendo ci permette di sperimentare nuove occasioni di canto corale, con un progetto capillare di gruppi con un repertorio ‘personalizzato’, ancora più attenzione ai dettagli, tempo da dedicare anche per i più piccoli a un percorso di lettura della musica. Sarà un’opportunità per tutti noi di crescita individuale. Sempre nel segno della prevenzione: perché il coro prima che una scuola di musica, è una scuola di vita, di rispetto e di attenzione per se stessi e per gli altri”.

Nel mese di settembre si terranno anche gli incontri per gli aspiranti nuovi iscritti. Possono partecipare tutti i ragazzi dai 4 anni in su. Per informazioni e iscrizioni: 389.1104116 o via mail info@piccolocoromelograno.it.

Nato dall’idea di Laura Bartoli, violinista, insegnante di musica e anima del coro che tutt’oggi dirige, è diventato uno dei gruppi di voci bianche più conosciuto in Italia, con all’attivo concerti in tutta la penisola, esibizioni televisive, premiazioni a concorsi nazionali e non solo. Può vantare collaborazioni eccellenti da Gabriel Garrido col suo Ensemble Elyma (una delle eccellenze mondiali della musica barocca) a Giorgio Panariello che ha voluto con sé il Piccolo Coro Melograno per il suo tour teatrale e per i suoi show televisivi in prima serata su Rai 1.

Il repertorio dei tre cori è variegato, dalle classiche canzoni dello Zecchino d’Oro a musiche internazionali di complessità vocale. I “Fuori dal Coro” poi con i loro brani pop arrangiati in chiave polifonica e a cappella, con le loro oltre 300.000 visualizzazioni su Youtube sono uno dei cori italiani più ascoltati del web.

Tra le novità ideate da Laura Bartoli ci sono anche i “Melograno Lab”, laboratori corali (gratuiti grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze) nelle scuole primarie per un progetto musicale aperto a tutti i bambini.

Fonte: Ufficio stampa