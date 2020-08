Successo per la 239^ Antica Fiera di Lastra, rispettate le normative anti-Covid

Si è conclusa ieri domenica 30 agosto la 239° edizione dell’Antica Fiera di Lastra, un’edizione che, nonostante le difficoltà del periodo, l’amministrazione comunale ha deciso ugualmente di mantenere come segno di ripartenza per tutto il territorio dal punto di vista economico e sociale.

La tre giorni ha visto la partecipazione di molti cittadini soprattutto agli eventi dal vivo, agli spettacoli, alle mostre, ai concerti.

Tutto si è svolto nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid grazie anche al lavoro delle associazioni di volontariato presenti: Misericordia di Lastra a Signa, Misericordia di Malmantile, Associazione Nazionale Carabinieri, Auser, Humanitas Scandicci sezione Ginestra Fiorentina, La Racchetta Onlus.

I cittadini dovevano indossare la mascherina all’interno del perimetro della Fiera ed effettivamente così è stato, non si sono verificate problematiche in questo senso e tutto si è svolto regolarmente con particolare apprezzamento da parte dei partecipanti per il programma della manifestazione e la qualità delle proposte e degli eventi culturali.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa