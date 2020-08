Teatro di Bo', ripartono le attività estive per i più piccoli

Riprendono le attività estive firmate Teatro di Bo’ con teatro e creatività per bambini e ragazzi a Santa Maria a Monte.

“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio.” scriveva Gianni Rodari nella sua versione del Don Chisciotte. Con lo stesso spirito il Teatro di Bo’ ha rilanciato, dopo la chiusura dei corsi a Marzo, le sue attività di formazione per bambini e ragazzi.

“Favola Libera Tutti” è il progetto dedicato a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, due incontri settimanali di teatro, giochi e creatività ispirati ogni settimana ad una nuova favola di Rodari, di cui ricorrono quest’anno i cento anni dalla nascita. È ancora possibile iscriversi all’ultima settimana di “Favola Libera Tutti” che si svolgerà presso lo spazio del Museo “Casa Carducci” di Santa Maria a Monte il Martedì e il Venerdì dalle 9 alle 12, per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la Segreteria del Teatro di Bo’ al 371.1272850 o info@teatrodibo.it. Il progetto è rivolto ad un massimo di 7 partecipanti.

Per ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni continua l’avventura di “Lost”, laboratorio teatrale e creativo, che vedrà il suo confronto con il pubblico questo Ottobre. Il laboratorio, avviato a Luglio, ha accompagnato 20 giovani attori per tutta l’estate, in un viaggio attraverso scrittura, espressività, creatività e teatro di strada, sfruttando il palcoscenico naturale della chiocciola di Santa Maria a Monte.

Le attività, ideate e guidate da Mattia Pagni e Franco Di Corcia jr, Direttore Artistico del Teatro di Bo’, sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza. Il progetto è in convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte, in compartecipazione con Progetti Educativi Zonali Toscana, Sistema Integrato Regionale per il diritto all’Apprendimento, ZeroDiciotto Conferenza Educativa della zona Valdera e Regione Toscana.