Toscana a Sinistra, prosegue il tour elettorale di Tommaso Fattori anche nell'Empolese Valdelsa

Prosegue il tour elettorale di Tommaso Fattori anche nell'Empolese Valdelsa. Il candidato presidente regionale della lista “Toscana a Sinistra” sarà presente per tutta la giornata di mercoledì 2 settembre sul territorio.

La mattina Fattori sarà a Fucecchio, in occasione del mercato settimanale, dalle 10,30. Qui, assieme ai candidati del collegio Empolese Valdelsa, incontrerà le persone per ascoltarle e illustrare loro le proposte contenute nel suo programma elettorale.

Quindi, alle 12.30 si sposterà a Empoli, presso il comitato Arci Empolese Valdelsa al circolo di Avane. Qui incontrerà la presidente Chiara Salvadori. La situazione delle Case del Popolo, specie in un'area con una forte presenza di circoli e di soci, non può che essere al centro delle preoccupazioni della proposta politica della lista “Toscana a Sinistra”. Tommaso Fattori, quindi, si fermerà a pranzo al circolo di Avane.

Nel primo pomeriggio, quindi, visiterà la sede del comitato elettorale, in via degli Orti. Qui si incontrerà con alcuni lavoratori del Cup territoriale, recentemente accorpato a quello fiorentino. Le criticità di questo servizio, esternalizzato e in appalto, da tempo seguite da Tommaso Fattori e da Paolo Sarti i consiglio regionale.

Nel tardo pomeriggio, infine, parteciperà ad un'iniziativa di approfondimento dal titolo “Mobilità e ambiente: quale sostenibilità per il territorio?”, in cui si tratteranno i temi della 429 Bis, del completamento del raddoppio ferroviario della linea Empoli-Siena e sulle problematiche relative alla mobilità sostenibile del territorio. L'evento si terrà alle 18.30 al circolo Arci Praticelli di Castelfiorentino, in via Bustichini 9. Interverranno, oltre a Tommaso Fattori, Eugenio Simoncini (ex consigliere comunale “Castello a Sinistra” e artigiano telaista), Salvatore D'Amelio (presidente della Ciclofficina di Empoli) e i candidati e le candidate di “Toscana a Sinistra” per il collegio Empolese Valdelsa.

Fonte: Toscana a Sinistra Empolese Valdelsa