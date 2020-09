Si terranno domani, mercoledì 2 settembre, le cerimonie per il 76° anniversario della liberazione di Campi Bisenzio dal nazifascismo. In rappresentanza dell’amministrazione sarà presente il presidente del Consiglio comunale col Gonfalone della Città di Firenze.

Le cerimonie, organizzate dal Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con l’A.N.P.I. sezione “Lanciotto Ballerini”, inizieranno alle 10 in piazza Fra Ristoro col raduno dei Gonfaloni dei Comuni, dei cittadini e delle associazioni. Alle 10.15 corteo nel centro cittadino. Alle 10.30 deposizione di una corona di alloro in piazza Dante e cerimonia istituzionale in piazza della Resistenza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa