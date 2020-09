Asfalto drenante e fonoassorbente nel centro storico di Tavarnelle

Potenziamento della sicurezza stradale e risanamento acustico nel centro storico di Tavarnelle. È duplice l'obiettivo su cui investe il Comune di Barberino Tavarnelle con l'apertura del prossimo cantiere che mira alla realizzazione di un'importante azione di riqualificazione. Si tratta di un'opera pubblica finanziata in collaborazione con la Regione Toscana che permetterà di sistemare e migliorare la percorribilità del manto stradale del centro storico di Tavarnelle, intervenendo anche sull'assorbimento dei rumori in alcune delle vie più transitate. L'investimento, che si aggira intorno ai 200mila euro, interessa quasi 2 km di tratti stradali ed è finalizzato a produrre un beneficio acustico attraverso l'utilizzo di un particolare asfalto dalle caratteristiche drenanti e fonoassorbenti.

"In meno di un mese porteremo a termine un intervento mirato e di alta qualità - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici - che prevede la messa in opera di una nuova pavimentazione lungo tutto l'asse nevralgico del centro abitato, partendo da via Cassia all'ingresso di Tavarnelle fino a Spicciano, passando per piazza Matteotti, via Roma e piazza Cresti". L'opera sarà articolata in più lotti e prevede anche la sostituzione della rete idrica, quest'ultima già effettuata, cui seguirà l'intervento di asfaltatura a partire dal prossimo lunedì 7 settembre.

"Abbiamo suddiviso l'intervento in quattro stralci per ridurre al minimo i disagi ai cittadini in un periodo in cui tante sono le attività, come quella scolastica, che ripartono dopo la pausa estiva - aggiunge il sindaco - i primi due lotti interesseranno un ampio tratto che dall'area di Cortefreda, lungo la Cassia, all'ingresso di Tavarnelle, giungerà in un primo momento fino al bivio con viale della Rimembranza e in un secondo fino a piazza Matteotti e al bivio con via delle Fonti, angolo Sant'Anna. Questi sono i lavori che si concluderanno entro l'apertura delle scuole. La terza tranche riguarderà tutta l'area di via Roma che da via delle Fonti arriva fino a via Spicciano e il quarto proseguirà fino al bivio con via Don Minzoni". Per quanto riguarda la circolazione stradale il Comune introdurrà alcune modifiche differenziate in base ai lotti dell'intervento. Nel primo e nel quarto tratto del cantiere sarà istituito il senso unico alternato, il secondo e il quarto lotto saranno totalmente chiusi al transito. L'asfaltatura del centro storico di Tavarnelle si concluderà entro la fine del mese di settembre. "È un'opera di rilievo - aggiunge il sindaco - che assicurerà una pavimentazione a facile scorrimento capace di assorbire i rumori che potranno in questo modo essere attenuati". Ogni lotto prevede che i tratti stradali interessati siano fresati e asfaltati e dotati di nuova segnaletica orizzontale.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino