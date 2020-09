Bonus sociale idrico integrativo, sostegno della Società della Salute alle persone in difficoltà

La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa informa che da oggi e fino a venerdì 18 settembre i residenti nei 15 Comuni della SdS potranno presentare domanda per chiedere l'assegnazione del Bonus sociale idrico integrativo esclusivamente per l'abitazione di residenza.

REQUISITI

Possono essere ammessi a presentare domanda del bonus sociale idrico integrativo i residenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano titolari di fornitura domestica residenziale per almeno uno dei componenti del nucleo Isee (nel caso di utenze aggregate o condominiali, il richiedente o un componente del nucleo ISEE deve essere residente presso il corrispondente indirizzo di fornitura), siano in possesso di dichiarazione ISE con un valore ISEE fino a 8.256 euro oppure fino a 11.000 euro e contemporanea presenza di una delle seguenti condizioni:

a) Perdita o consistente riduzione della capacità reddituale nel corso dell'anno 2019 dovuta a:

- perdita del lavoro per licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare;

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria di uno componenti il nucleo familiare;

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico per uno dei componenti del nucleo familiare;

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

b) nucleo familiare composto esclusivamente da un genitore solo con figli minori a carico (sono esclusi i nuclei familiari monogenitoriali in cui sono presenti anche figli maggiorenni o altre persone);

c) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 18 settembre 2020 e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa che saranno distribuiti anche presso i Punti Informativi Unitari dei Comuni del Valdarno Inferiore, gli Sportelli Sociali dei Comuni dell'Unione dei Comuni nonché presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico. La modulistica è scaricabile anche dal sito www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it e dai siti dei 15 comuni della zona.

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione ed essere presentate presso Ufficio Protocollo del Comune di residenza per i Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e presso i Punti Informativi Unitari per i Comuni del Valdarno Inferiore, con le modalità di accesso indicate per ciascun punto. In caso di utenza condominiale o aggregata si dovrà produrre una dichiarazione dell’amministratore di condominio (o analoga figura) relativa all'importo del pagamento annuo per il consumo idrico.

Fonte: Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa