Borgo San Lorenzo, trasporto scolastico: tutte le informazioni utili

Dal 3 settembre verranno riaperte le iscrizioni al trasporto scolastico per il Comune di Borgo San Lorenzo, con le modalità on line. Le nuove domande verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili sugli autobus, tenuto conto delle limitazioni dettate dalle linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19.

L’invio della richiesta non garantisce l’accoglimento della stessa. Completate le verifiche ogni utente verrà contattato per la comunicazione dell’esito dell’istanza.

Per quanto riguarda la consegna degli abbonamenti scolastici questa verrà effettuata dal 7 settembre solo su appuntamento che può essere fissato, a partire dal 3 settembre, sul sito del Comune oppure chiamando i numeri 055 84966208 oppure 055 84966241.

Per la consegna, che verrà effettuata presso la Sala Pio La Torre con accesso dal cancello carrabile di Via Giotto n 15, occorre la presenza di un genitore per la firma della “dichiarazione di responsabilità”.

Percorsi e orari del trasporto verranno resi noti, appena definiti, sul sito istituzionale del Comune.

Ogni studente deve essere dotato del tesserino di riconoscimento con la foto da presentare al momento del ritiro dell’abbonamento. Per chi non ne è in possesso o fosse scaduto in questa sede verranno date indicazioni per richiedere il rilascio o rinnovo.

La Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e l’Assessore ai Trasporti di Borgo San Lorenzo precisano che l'obiettivo prefissato dell’Amministrazione era quello di garantire il servizio di trasporto scolastico al massimo dell'efficienza, pur preoccupati perché si stavano muovendo con poche certezze e molte incognite. Ricordano che in questi mesi è stato fatto un lavoro incredibile dagli uffici e dall'azienda di trasporti, esaminando ogni singola domanda, caso per caso, per razionalizzare e ottimizzare il servizio. Un lavoro attraverso il quale l’Amministrazione è in grado di garantire il servizio alle richieste ricevute, anzi fornendo le condizioni per poter riaprire le iscrizioni. Tutto questo nonostante le incertezze. Gli Assessori ci tengono a ringraziare nuovamente uffici comunali e azienda per quello che hanno fatto.

Qui le informazioni utili http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/trasporto-scolastico-informazioni-utili

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa