Cerretese Pallavolo, ripresi gli allenamenti

Ci siamo e ci saremo.

Così il 27 Aprile la Cerretese Pallavolo rassicurava le proprie atlete durante il difficile lockdown in cui la società è sempre stata vicina alle famiglie con allenamenti a distanza (con la stessa cadenza che avevano quelli in palestra fino a febbraio) interviste alle atlete, quiz, contest e tutto ciò che era possibile per far sentire la propria vicinanza.

Promessa rispettata perché già il 15 Giugno le atlete di tutte le squadre sono tornate in palestra e dopo la pausa estiva lunedì 31 Agosto sono ricominciati gli allenamenti delle squadre agonistiche, dall’Under 12 fino alla prima squadra.

Nel mezzo anche la grande novità del Summer Camp aperto a tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 10 anni che ha visto quasi 200 presenze tra Giugno e Luglio e viene ripetuto a grande richiesta delle famiglie fino all’inizio della scuola.

Un atteggiamento che ha pagato perché la Cerretese (che si può fregiare da quest’anno del Certificato di Qualità Settore Giovanile assegnato dalla Federvolley) è letteralmente sommersa di richieste da parte di bambine e ragazze che vogliono provare la pallavolo “Made in Cerreto”, un mix sempre più vincente tra ambizione sportiva ed attenzione alla socialità.

Il periodo è sicuramente sfidante per tutte le associazioni sportive e la Cerretese ha voluto dare una dimostrazione di fiducia nel futuro ampliando i propri spazi, mettendo a punto due campi da gioco nella palestra di Stabbia (oltre ai due già presenti a Cerreto) che permetteranno di far fronte alle numerose richieste da parte di nuove atlete.

Dal 14 Settembre ripartirà anche il settore Volley S3 per le bambine ed i bambini nati tra il 2010 ed il 2015 (inclusa una bella maglietta omaggio per chi verrà a provare gratuitamente senza impegno, per informazioni Stefano Berlincioni 3202730321) e ripartirà anche il Progetto della Pallavolo+, dedicata a ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva e relazionale (per informazioni Eleonora Terzini 3391950872).

Nell’attesa che ricomincino i campionati tra un paio di mesi, la Cerretese Pallavolo è pronta a raccogliere le sfide del proprio tempo, con uno Staff Tecnico ampliato e migliorato e ben 3 squadre agonistiche in più rispetto alla passata stagione, mantenendo tutte le attenzioni che il periodo impone tra protocolli, registri presenze, gel disinfettante, termometri a infrarossi e sanificatori ma sempre col sorriso e la voglia di far crescere divertendosi le atlete in un ambiente sano e competitivo.

