Fattori (Toscana a Sinistra) in Valdera con mister Renzo Ulivieri e i candidati

Il candidato a Presidente Tommaso Fattori della lista Toscana a Sinistra in Valdera

La campagna elettorale della lista regionale Toscana a Sinistra entra nel vivo anche in Valdera e nella circoscrizione pisana, con la presenza del candidato a Presidente Tommaso Fattori venerdì 4 settembre, dalle ore 10:00 in piazza Nassiria, mercato settimanale di Pontedera.

Tommaso Fattori incontrerà i cittadini, insieme al mister Renzo Ulivieri, anche esso candidato della lista nelle circoscrizioni di Empoli, e i candidati della circoscrizione della provincia di Pisa, sui temi della campagna elettorale che caratterizzano la lista Toscana a Sinistra.

Sanità pubblica con il potenziamento del presidi ospedalieri territoriali, a partire da un piano di assunzione del personale infermieristico, medico e OSS per l’ospedale Lotti, riqualificazione dei servizi sociosanitari territoriali e l’abbattimento delle liste di attesa.

L’utilizzo dei prossimi finanziamenti che arriveranno dall’Europa per un economia sostenibile e la creazione di lavoro stabile e non precario, precarietà che deve essere eliminata creando occasioni di buon lavoro, in particolare per i giovani anche nel nostro territorio provinciale.

I temi economici e del lavoro non possono non riguardare una realtà come quella della Piaggio e la difesa delle garanzie democratiche per i lavoratori.

La difesa dell’ambiente e del territorio che come ci dimostrano anche le vicende degli ultimi giorni sempre più fragile. Naturalmente altri ancora saranno i temi regionali e locali sui i cittadini potranno confrontarsi con candidato a Presidente Fattori e gli altri candidati della circoscrizione pisana.