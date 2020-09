Formula 1 in Mugello, 2.880 spettatori ammessi: i prezzi dei biglietti

Tra 750 e 1.200 euro, questo è il prezzo per vedere il Gran Premio di Formula 1 sul circuito del Mugello. Sono 2.880 gli spettatori ammessi per la prima gara a Scarperia, i costi sono stati comunicati dall'autodromo e saranno messi in vendita su Ticktone dalle 18 di oggi, martedì 1 settembre.

Per chi vuole assistere alle prove libere i prezzi sono più bassi: 188 euro per le tribune '58' e 'Materassi', mentre per i tre settori della tribuna centrale i costi vanno fra 238 e 300 euro.

Il sabato di qualifica e delle gare di Formula 2 e 3 i prezzi del giorno precedente raddoppieranno in ogni settore, mentre la domenica per assistere alle tre competizioni di Formula 1, 2 e 3, si dovrà sborsare 750 euro per le tribuna '58' e 'Materassi', e da 950 a 1.200 euro per la tribuna centrale. Sono stati aboliti per l'occasione gli abbonamenti valevoli per l'intero evento.