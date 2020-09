Gara Tpl, Genuino (Lega): "Beffa per la Regione"

“Altra beffa per la Regione Toscana nell’annosa vicenda della gara per il trasporto pubblico in Toscana. Il tribunale civile di Firenze ha dichiarato inammissibile la causa civile intentata dalla Regione contro Mobit per imporre l’immediato trasferimento di immobili e bus alla aggiudicataria della gara Autolinee Toscane spa. Si tratta dell’ennesima figuraccia della Regione - afferma Gabriele Genuino, capolista della Lega a Prato per le elezioni regionali - Non soltanto perché dimostra nuovamente scarsa capacità amministrativa ed un imbarazzante pressappochismo, ma anche perché dovrà adesso sborsare 40mila euro per le spese legali. Soldi, ovviamente, dei contribuenti toscani che potevano essere spesi in ben altro modo. Una vicenda surreale - incalza Genuino - che conferma con quanta leggerezza il governo regionale ci sta amministrando. In caso di vittoria del centrodestra, come ha detto la nostra candidata Presidente Susanna Ceccardi, occorrerà prendere in considerazione l’annullamento della gara stessa.”

Fonte: Ufficio Stampa