Giani al mercato dei fiori: "Sosteniamo i giovani che vogliono aprire un'attività floricola"

“Un mercato essenziale per la produzione e la commercializzazione dei fiori in Toscana e non solo, che nel 2016 abbiamo sostenuto e rilanciato con fondi regionali.”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale candidato della coalizione di centro sinistra alla presidenza della Regione Eugenio Giani. “Oggi ho incontrato gli operatori del mercato dei fiori di Pescia e la cooperativa Flora Toscana- prosegue Giani- , realtà all’avanguardia con alta presenza di lavoro femminile. Un mercato essenziale per la produzione e la commercializzazione dei fiori in Toscana e non solo. L’obiettivo adesso è sostenere il ricambio generazionale, con incentivi per giovani che vogliono proseguire o aprire un’attività floricola. La Toscana è anche questo, la forza di profonde radici e l’entusiasmo di uno sguardo sempre rivolto al futuro”.