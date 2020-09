Giovanni Galli (Lega) ospite a Castelfiorentino a supporto di Giglioli e Baldini

Giovanni Galli, capolista della Lega a Firenze, sarà presente per un incontro elettorale a Castelfiorentino. Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina e già candidato a sindaco a Firenze per il centrodestra, è tornato nell'agone politico per un posto da consigliere regionale. L'evento al Caffè del Teatro di venerdì 4 settembre è a supporto dei candidati del Carroccio per l'Empolese Valdelsa Susi Giglioli e Damiano Baldini. L'aperitivo avrà il costo di 5 euro. Per info e prenotazioni 349/7927116.