'George Gershwin Solo' di Hershey Felder live dal Teatro della Pergola di Firenze

È per lunedì 14 settembre l’appuntamento con lo spettacolo in streaming George Gershwin Solo, one-man show dell’artista americano Hershey Felder. In diretta dal Teatro della Pergola di Firenze, una performance straordinaria con una formula nuova per superare le restrizioni imposte dal Covid. Hershey Felder ha già sperimentato con successo questa soluzione con gli spettacoli Hershey Felder as Irving Berlin e Hershey Felder: Beethoven.

Il costo del biglietto è 55 dollari per famiglia e questa è una delle novità: è possibile acquistare un biglietto per condividere lo show con familiari e amici. Lo spettacolo – disponibile live la sera dell’evento – è indirizzato soprattutto al pubblico americano (il live è previsto alle 2 di mattina ora italiana), ma per gli spettatori italiani ed europei è possibile accedere alla registrazione on demand per l’intera settimana successiva, per avere anche l’opportunità di rivederlo.

I biglietti sono disponibili per l'acquisto al link http://theflr.net/hershey-felder-gershwin

Come già accaduto per le sue precedenti rappresentazioni live in streaming, i proventi derivanti da questa produzione saranno devoluti a favore di teatri e organizzazioni artistiche negli USA e in Europa, inclusa la rivista in lingua inglese con sede a Firenze, The Florentine. I tre live organizzati fino a oggi hanno permesso ad Hershey Felder di donare 1,5 milioni di dollari a teatri e associazioni artistiche con sede negli USA.

LO SHOW. George Gershwin Solo è stato rappresentato oltre 3.000 volte in tutto il mondo, in teatri prestigiosi di Broadway, London’s West End, Los Angeles, Chicago, San Diego, San Francisco, Boston, Philadelphia, Washington DC, e molti altri.

George Gershwin Solo racconta la storia del grande compositore americano, che con l'innovativa Rhapsody in Blue, ha creato una “Lady out of Jazz.” Lo spettacolo propone le canzoni più famose del compositore da The Man I Love e Someone to Watch Over Me, passando per i successi di An American in Paris e Porgy and Bess, fino a una performance integrale di Rhapsody in Blue.

Hershey Felder, per la prima volta, darà vita a George Gershwin sul palco di uno dei più antichi e famosi teatri d'Europa, il Teatro della Pergola. Hershey ha fondato una società di produzione nel 2001 e nel 2020 ha creato un nuovo brand LIVE FROM FLORENCE, che gestisce una “società di trasmissione teatrale a casa” che ha sede a Firenze. Questa società ha prodotto “George Gershwin Solo”.

HERSHEY FELDER. Inserito nella Top 10 di spettacoli e musical da Time Magazine 2016, Hershey Felder ha interpretato oltre 6.000 delle produzioni soliste da lui create, in alcuni dei più prestigiosi teatri del mondo, superando ripetutamente record di vendita ai box office.

L'American Theatre Magazine ha scritto “Hershey Felder appartiene a una categoria tutta sua”.

I suoi spettacoli includono: George Gershwin Alone (Broadway’s Helen Hayes Theatre, West End’s Duchess Theatre); Monsieur Chopin; Beethoven; Maestro (Leonard Bernstein); Franz Liszt in Musik, Lincoln: An American Story, Hershey Felder as Irving Berlin, Our Great Tchaikovsky, e A Paris Love Story. Le sue composizioni e le sue registrazioni comprendono Aliyah, Concerto for Piano and Orchestra; Fairytale, a musical; Les Anges de Paris, Suite for Violin and Piano; Song Settings; Saltimbanques for Piano and Orchestra; Etudes Thematiques for Piano; An American Story for Actor and Orchestra.

Felder è sceneggiatore, direttore e designer per il musical internazionale The Pianist of Willesden Lane con l’artista Steinway Mona Golabek; produttore e designer per il musical Louis and Keely: ‘Live’ at the Sahara, diretto da Taylor Hackford; scrittore e direttore per Flying Solo, che vede la partecipazione della leggenda dell'opera Nathan Gunn.

Progetti futuri prevedono Anna and Sergei, una nuova commedia su musiche di Sergei Rachmaninoff, e un nuovo musical basato sul premiato racconto Out on a Ledge di Eva Libitzky. Felder è stato insegnante presso il Dipartimento di Musica dell'Università di Harvard ed è sposato con Kim Campbell, la prima donna Primo Ministro in Canada. Adesso vive stabilmente a Firenze, contribuendo attivamente alla vita culturale della città.

GEORGE GERSHWIN. Nasce a Brooklyn nel 1898, figlio di immigrati ebrei-russi. Insieme a suo fratello Ira, scrive successi come The Man I Love, Someone to Watch Over Me, Embraceable You, Fascinating Rhythm, I Got Rhythm, S’Wonderful and They Can’t Take That Away from Me.

La sua opera rivoluzionaria, Porgy and Bess, è considerata un classico americano. Nel complesso, George Gershwin ha scritto più di 1.000 canzoni per il palcoscenico e lo schermo, oltre a opere per il teatro e l'orchestra sinfonica. Gershwin muore nel 1937, all'età di 38 anni, per un tumore al cervello non diagnosticato, ignorando quanto sarebbe diventato famoso e amato per le sue opere.

CREDITS. Hershey Felder nel ruolo di George Gershwin Solo interpreta la musica e i testi di George Gershwin e Ira Gershwin, libro di Hershey Felder. La produzione è diretta da Stefano Decarli ed Hershey Felder, adattamento dell'opera teatrale diretta da Joel Zwick. Direttore Associato Trevor Hay. Scenografia Hershey Felder. Produzione e live editing Decarli Live. Trasmissione live e sound design Erik Carstensen. Responsabile della trasmissione e progetti speciali Meghan Maiya.

