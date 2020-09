In visita a Prato il Ministro Elena Bonetti

Domani pomeriggio, mercoledì 2 Settembre, farà visita alla nostra città il Ministro alle pari opportunità e alla famiglia, Elena Bonetti.

Dapprima farà visita ad alcune associazioni e cooperative pratesi (Pamat e Pane e rose), poi incontrerà la cittadinanza e la stampa in Piazza del Pesce alle ore 17.30 per comunicare importanti novità rispetto a politiche della famiglia messe in atto dal suo ministero e parlerà di family act e dei progetti di Italia Viva al governo.

“È un onore avere tra noi il Ministro Bonetti, ed è un valore aggiunto per tutta la Città il fatto che abbia desiderio di incontrare i tanti volontari delle associazioni e del terzo settore che quotidianamente toccano con mano la realtà del territorio” commenta Antonio Longo, coordinatore di Italia Viva. “Siamo consapevoli e grati per le sue politiche e per l’attenzione che ha dimostrato verso la famiglia, segno che il nostro partito ha a cuore la concretezza delle proposte e conosce bene i problemi reali. Dopo la visita di Matteo Renzi, quest’altro importante appuntamento ci fa capire come Prato sia al centro dell’attenzione delle nostre politiche”.