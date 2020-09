Incidente mortale in Fi-Pi-Li, indagato un 22enne

Ci sarebbe un indagato per omicidio stradale per l'incidente stradale del 29 agosto scorso sulla Fi-Pi-Li, all'altezza dell'uscita di Scandicci, in cui è morto uno scooterista di 58 anni. Si tratta di un 22enne che guidava l'auto coinvolta nell'incidente. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, per cause in corso di accertamento la vittima avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe finito a terra facendo un volo di 50 metri.Il pm di turno Beatrice Giunti ha disposto l'autopsia sul 58enne.