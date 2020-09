Ladri in via Baracca, sono stati portati via gioielli e pietre preziose di alto valore dall'appartamento di un 80enne. Il furto a Firenze è stato scoperto proprio dal proprietario al rientro a casa. I ladri hanno forzato la porta per entrare e hanno rovistato in tutte le stanze, racimolando alcune migliaia di euro in oggetti preziosi. La polizia è intervenuta per i rilievi.