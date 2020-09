Liberazione Sesto, Tauriello (FI): "Intervento Anpi comizio elettorale"

A Sesto Fiorentino oggi si è superata la misura. Nelle prossime ore informeremo dell'accaduto la prefettura di Firenze affinché si ristabiliscano le regole democratiche vigenti in città. Così tuona Maria Tauriello, capogruppo di Forza Italia a Sesto, dopo aver ascoltato l'intervento dell'Anpi in occasione della festa della Liberazione della città di Sesto. Come ogni anno, spiega Tauriello, stamani ho partecipato alla celebrazione della messa in occasione della liberazione di Sesto ma poi per pregressi impegni non ho preso parte al deposito della corona in piazza De Amicis. Ho tuttavia seguito la diretta dell'evento e ascoltato le parole del giovane tesserato all'Anpi di Sesto. Un vero e proprio comizio elettorale, un discorso smaccatamente di parte, volto a mettere addirittura in guardia chi vota il centrodestra e Matteo Salvini. Un discorso ancor più inaccettabile per essere stato pronunciato, non solo durante una celebrazione istituzionale, ma in piena campagna elettorale, a venti giorni dalle elezioni regionali. Stavolta si è superata davvero ogni decenza, commenta Tauriello, e per questo sarà mia cura informare il Prefetto dell'accaduto affinché possa intervenire per ristabilire le regole democratiche e il rispetto dovuto a tutti i gruppi e le posizioni politiche. Quanto accaduto è gravissimo, conclude la capogruppo, un fatto da condannare senza se e senza ma affinché non si crei un pericoloso precedente. La democrazia, che oggi a Sesto si dovrebbe celebrare, passa anche dal rispetto istituzionale, rispetto che oggi invece è stato calpestato anche con il benestare del sindaco Falchi.

Fonte: Ufficio Stampa