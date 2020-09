Massimo Labanca (PD Sesto): "Sette 'Serate de l'Unità' a settembre"

“Per questa fine estate abbiamo organizzato sette Serate de l'Unità con una formula molto semplice: cena più dibattito. Momenti di incontro e di socialità rivolto a tutti i cittadini. Tanti ospiti e tanti temi da approfondire: migrazioni, lavoro, verde urbano, la questione femminile e ci sarà spazio anche per il sorriso con Sergio Staino e il suo Bobo. Parleremo di politica nazionale con la sottosegretaria Simona Malpezzi. E poi ovviamente ci confronteremo insieme sulla Toscana del futuro visto l'importante appuntamento elettorale regionale che ci aspetta a breve” ha dichiarato il Segretario del Pd Sesto Massimo Labanca.

“Ci troveremo il 5, 6 e 7 settembre alla Casa del Popolo di Padule, mentre l'11, 12 e 13 saremo alla sede Auser di via Pasolini. Finiremo il 17 settembre al Circolo Rinascita insieme a tutti i nostri quattro candidati consiglieri regionali. Per le cene gusteremo pizze, antipasti e primi, per questo voglio fin da subito ringraziare, oltre a chi ci ospita, i tanti volontari che hanno già dato la disponibilità a fare in modo che tutto questo sia possibile” ha continuato Labanca.

“Come sappiamo quello che stiamo vivendo è un anno complicato, questa pandemia ha stravolto le nostre vite. Le nostre cene saranno solo su prenotazione e sarà messa la massima attenzione e cura nell'adottare tutte le necessarie precauzioni affinché il tutto si possa svolgere nel completo rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione anti-covid” ha concluso il Segretario Pd Sesto.

Fonte: PD di Sesto Fiorentino