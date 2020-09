Mondiali di ciclismo, Bagnoli (FdI): "Uniti per accogliere questo grande evento" 

L’Unione Ciclistica internazionale nelle prossime ore dovrà selezionare il luogo per organizzare gli imminenti mondiali di ciclismo 2020. La candidatura di Peccioli come sede per lo svolgimento dei mondiali di ciclismo ci trova pienamente favorevoli e disponibili. Ma sottolineiamo ancora una volta quanto sia fondamentale che la candidatura coinvolga l’intera provincia dalla Valdera alla valdicecina dal cuoio a Pisa e non solo Peccioli a cui comunque va riconosciuto un ruolo importante visto l’impegno profuso per la coppa Sabatini.

Pur nelle difficoltà del momento, la Provincia unita ha tutte le carte in regola e la capacità per farsi carico, con senso di responsabilità, dell’organizzazione di un evento che è sicuramente una vetrina promozionale senza precedenti e che può rappresentare un vero e proprio vaccino contro la crisi di questo periodo. Ma solo attraverso il coinvolgimento di più comuni questo sarà possibile.

Proponiamo dunque un comitato promotore con all’interno i comuni della provincia di Pisa, della Valdicecina e del Cuoio che possano dare un fondamentale contributo per la buona riuscita dei mondiali di ciclismo.

C’è bisogno di sinergia per trovare strutture adeguate, e c’è bisogno di competenza e professionalità per pianificare l’evento al meglio. Per fare ciò non possiamo fare a meno delle nostre eccellenze territoriali. Includiamo nel progetto anche Terre di Pisa, Confcommercio, Confesercenti e tutte le associazioni disposte a dare una mano. A guidare il comitato promotore serve un presidente con grandi capacità, è il caso di Andrea Bocelli.