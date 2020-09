Passeggiata con stornelli in Padule a Ponte Buggianese

L'Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese, in collaborazione con l’Associazione “Le strenne di Baal”, organizza una passeggiata ludico motoria lungo i margini del Padule sabato 5 settembre. In questa passeggiata, Luca Privitera racconterà attraverso canti, stornelli e storie di una volta la vita del territorio di Ponte Buggianese. Per partecipare vi invitiamo a prenotare al numero 329-3814732 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Si ricorda che la partenza sarà, dalla Dogana del Capannone alle ore 20.30 posta in Via Capannone 252 e che dovrete essere muniti di mascherina. Lungo il percorso si dovrà mantenere il distanziamento dalle persone non facenti parte del vostro nucleo familiare. In quell'occasione sarà aperto il Centro di documentazione dell'Eccidio del Padule di Fucecchio.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese - Ufficio stampa